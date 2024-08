A jornalista Mari Palma ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo sua beleza natural

Mari Palma agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 19, ao compartilhar uma foto exibindo toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista da CNN Brasil apareceu sem maquiagem, de camiseta e shorts e confessou que estava arrumando desculpas para terminar seu trabalho, por isso fez "uma foto sem nenhum sentido".

"Eu tenho um monte de trabalho pra fazer aqui no computador, mas tô enrolando e inventando qualquer coisa pra adiar esse momento, então aí vai uma foto sem nenhum sentido", escreveu ela na no começo da legenda.

Depois, Mari pediu para os fãs mandarem ela voltar a trabalhar. "Por favor, me mandem trabalhar aqui nos comentários, PAREM DE ME DISTRAIRRRRR", pediu a apresentadora.

Além de atenderam ao pedido, os internautas também rasgaram elogios. "Caramba, jogaram toda beleza do mundo nela, papo reto", disse um seguidor. "Mari, tá bonita, né kkkk. Agora já ganhou biscoito, vai trabalhar tá", brincou outra. "Mulher linda da p****", falou um fã. "Dona de uma beleza indescritível, gatona", escreveu mais um.

Recentemente, Mari comoveu os fãs ao mostrar que sua família se reuniu para comemorar o aniversário de seu pai, Luiz Palma, que faria 74 anos. Ele morreu em 2021 em decorrência de um câncer, descoberto em estágio avançado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por mari palma (@maripalma)

Mari Palma ganha elogios ao usar vestido com decote generoso

A jornalista Mari Palma chamou a atenção seguidores das redes sociais na noite desta última quarta-feira, 14, ao compartilhar uma foto em que aparece toda produzida. Na foto postada no feed do Instagram, a apresentadora da CNN Brasil aparece usando um vestido curto, de cor preta, com um decote generoso.

O look deixa à mostra as diversas tatuagens que ela tem no corpo. Mari completou a produção com um sapato e meias. "O look com maior engajamento nos stories merece o feed", disse a jornalista na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. Confira a publicação!