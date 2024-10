A apresentadora Daniela Albuquerque comemorou 20 anos ao lado do marido, Amilcare Dallevo Jr, e recordou o início do relacionamento

Daniela Albuquerque completou 20 anos ao lado do marido, o empresário Amilcare Dallevo Jr, nesta quarta-feira, 2, e os dois viajaram para a Itália para comemorara a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou fotos e vídeos celebrando mais um ano com o amado e aproveitou para relembrar a história de amor deles. Ela conheceu o amado quando tinha 22 anos, em um dia chuvoso.

"Hoje, celebramos 20 anos de uma história de amor que começou em 2 de outubro de 2004, em um dia abençoado pela chuva. Quando penso que, aos 14 anos, participei de uma promoção no Mato Grosso do Sul e ganhei um carro, lembro da minha felicidade naquele momento. Mal sabia eu que, aos 22 anos, a vida me reservaria algo ainda mais especial: conhecer você, Amilcare, o homem que se tornaria meu marido e o pai das nossas duas princesas", contou a famosa, mãe de Alice e Antonella.

"Aquele dia, 2 de outubro de 2004, estava chovendo, e a chuva, para mim, sempre foi um sinal de bênção, de algo maior que guia nossos caminhos. Desde aquele primeiro encontro, nossas vidas se entrelaçaram de uma forma única. E aqui estamos, 20 anos depois, comemorando essa data especial na Itália, onde, curiosamente, a chuva nos acompanha mais uma vez. Como se Deus estivesse, novamente, nos abençoando e confirmando que o nosso amor é guiado pela Sua mão", acrescentou.

Daniela completou a postagem se declarando para o marido. "Ao longo desses 20 anos, vivemos momentos inesquecíveis, superamos desafios e construímos uma família linda. A chuva, que sempre aparece em momentos especiais da minha vida, nos lembra da presença de Deus, da bênção que é estar ao seu lado. Amilcare, (my love) você foi o presente que a chuva me trouxe naquele dia em 2004, e hoje, 20 anos depois, ela nos acompanha mais uma vez, celebrando o amor que construímos. Que sigamos juntos, sempre abençoados, por muitos e muitos anos mais. Te amo", finalizou.

Confira:

Aniversário de casamento

No dia 23 de setembro, Daniela Albuquerque usou as redes sociais para comemorar uma data especial. Ela completou 18 anos de casada com o marido, Amilcare Dallevo Jr, e fez questão de se declarar para ele.

"Hoje, celebramos 18 anos de casados, (Bodas de Turquesa) com muito amor e cumplicidade. São quase duas décadas de histórias, risadas, desafios superados e momentos inesquecíveis. Olhando para trás, vejo o quanto construímos juntos, não só como casal, mas como uma família, com nossas filhas Alice e Antonella que enchem nossas vidas de alegria", disse em um trecho.