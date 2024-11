Cauã Reymond se refresca em cachoeira e abdômen sarado chama atenção

O ator Cauã Reymond está em Foz do Iguaçu e chamou a atenção dos fãs ao exibir seu corpo sarado ao se refrescar em uma cachoeira

Cauã Reymond agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 25, ao compartilhar alguns cliques curtindo o dia na natureza.

O ator está em Foz do Iguaçu, no Paraná, para gravar algumas cenas do remake da novela 'Vale Tudo', da TV Globo, prevista para estrear em maço de 2025, e aproveitou para se refrescar em uma cachoeira que encontrou enquanto fazia uma trilha.

No feed do Instagram, Reymond compartilhou fotos e vídeos em que aparece se refrescando na cachoeira. Nas imagens, ele aparece apenas de bermuda, exibindo seu abdômen definido. "Seguindo a trilha e encontrei uma cachoeira aqui em Foz do Iguaçu! Coisa boa é natureza", escreveu o artista na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Que lugar", disse uma seguidora. "Lindo", escreveu outra. "Maravilhoso", afirmou uma fã. "O querido sabe que é gostoso", brincou mais um.

Quem Cauã Reymond vai interpretar em 'Vale Tudo?'. Na novela que vai substituir 'Mania de Você', o ator interpretará César, um modelo ambicioso que se envolve com Maria de Fátima, vivida por Bella Campos. Os dois personagens prometem criar grandes confusões enquanto buscam ascensão social.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Irmão de Cauã Reymond rouba a cena em rara aparição

Cauã Reymond surpreendeu seus seguidores ao compartilhar cliques de uma rara aparição ao lado do irmão caçula, Pável Reymond. Em suas redes sociais, o ator publicou registros de um passeio em uma cachoeira com o médico veterinário e ganhou muitos elogios sobre a beleza que, sem dúvida, é herança da família.

Através de seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou um álbum de fotos do dia de folga que passou em meio à natureza com Pável. Na foto de capa, os irmãos aparecem posando sorridentes em uma selfie. Na sequência, o ator também incluiu registros das árvores ao redor, vídeos da cachoeira e até mesmo de seus pés na água. "Noix na natureza", Cauã legendou a publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários, principalmente sobre a beleza da família. Confira a publicação!

Leia também:Cauã Reymond revela como são suas refeições e impressiona: 'Bonita igual ele'