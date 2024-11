Irmão de Cauã Reymond rouba a cena em rara aparição: ‘Genética abençoada’

A beleza é de família! Cauã Reymond impressiona ao compartilhar cliques de rara aparição ao lado do irmão, Pável Reymond

No último sábado, 2, Cauã Reymond surpreendeu seus seguidores ao compartilhar cliques de uma rara aparição ao lado do irmão caçula, Pável Reymond. Em suas redes sociais, o ator publicou registros de um passeio em uma cachoeira com o médico veterinário e ganhou muitos elogios sobre a beleza que, sem dúvida, é herança da família.

Através de seu perfil no Instagram, Cauã compartilhou um álbum de fotos do dia de folga que passou em meio à natureza com Pável. Na foto de capa, os irmãos aparecem posando sorridentes em uma selfie. Na sequência, o ator também incluiu registros das árvores ao redor, vídeos da cachoeira e até mesmo de seus pés na água.

“Noix na natureza", Cauã legendou a publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários, principalmente sobre a beleza da família: "Que genética abençoada", disse uma seguidora. "Deus toma conta. Um já é bom. Dois nem sei explicar", brincou outra. “Os irmãos mais lindos do mundo”, elogiou outra. “Até o pé é bonito”, comentou mais uma.

Vale lembrar que Pável e Cauã são irmãos por parte de mãe, Denise Reymond, que faleceu em 2019 após lutar contra um câncer no ovário. Assim como o irmão mais velho, Pável também teve sua experiência no mundo artístico e até chegou a trabalhar como dublê de Cauã. No entanto, atualmente ele se dedica à sua carreira como médico veterinário.

Cauã Reymond revela sufoco que passou na Indonésia:

Recentemente, Cauã Reymond usou as redes sociais para contar que passou por um baita sufoco em uma praia da Indonésia. Em um vídeo compartilhado nos stories pela madrugada, o artista, que estava em Bali, contou que um equipamento de segurança se rompeu e ele enfrentou dificuldade para sair do mar sem se afogar.

"Bom dia, aqui de Bali. O mar subiu, 6 a 8 pés hoje aqui em Oluato, peguei altas ondas, mas dei má sorte na minha última onda, meu strep estourou. E cara, levei uma hora e meia nadando, sem prancha, para sair do mar. Que roubada! Correnteza forte, tentei dar a volta, tomei a série toda na cabeça, tive que sair lá em Thomas Beach", detalhou e contou como conseguiu sair do mar.

