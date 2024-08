Cauã Reymond choca ao exibir corpo situação de seu corpo atual: 'Que isso?'

Sem camisa e após sauna, Cauã Reymond choca ao mostrar seu físico atual; galã impressionou com curvas bem torneadas e desenhadas

O ator Cauã Reymond parou tudo na rede social ao compartilhar mais uma de suas fotos sem camisa. Nesta terça-feira, 27, o galã iniciou o dia postando o registro arrebatador e não passou despercebido pelos internautas.

Isso porque, o famoso apareceu ostentando o seu físico atual em uma selfie no espelho. Focado nos treinos e dieta, baseada apenas em alimentos saudáveis, o ator chocou com suas curvas bem torneadas e definidas.

"A gente sai molhado do mar e da sauna", disse ele na legenda ao esbanjar seu corpo musculoso e com suor. Nos comentários, os seguidores logo se mostraram admirados com a beleza do famoso. "Com todo respeito do mundo, que isso gente? Misericórdia!", exclamaram. "Para, Cauã", brincaram outros pedindo para ele não fazer mais isso.

Ainda nos últimos dias, Cauã Reymond relatou que passou por um momento aterrorizante ao surfar em Bali. "Bom dia, aqui de Bali. O mar subiu, 6 a 8 pés hoje aqui em Oluato, peguei altas ondas, mas dei má sorte na minha última onda, meu strep estourou. E cara, levei uma hora e meia nadando, sem prancha, para sair do mar. Que roubada! Correnteza forte, tentei dar a volta, tomei a série toda na cabeça, tive que sair lá em Thomas Beach"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Como anda a vida amorosa de Cauã Reymond?

Nas últimas semanas, surgiu o boato de que o namoro do ator teria chegado ao fim. Até o término de seu casamento com Maria Goldfarb, Cauã Reymond não havia assumido nenhum romance publicamente. Contudo, saiu a notícia de que o galã não estaria mais com uma dentista.

Aparentemente solteiro, o ator teria uma lista de exigências para namorar com alguém. Seguidor de uma vida saudável, ele exibiu sua janta de Dia dos Namorados e impressionou com seu foco na dieta. É bom lembrar que ele tem uma filha, Sofia, de 12 anos, da relação vivida com Grazi Massafera.