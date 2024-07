Após suposto término, ex de Cauã Reymond posta mensagem com indiretas

A dentista Luiza Watson, que namorava o ator Cauã Reymond, compartilhou uma mensagem cheia de indiretas nas redes sociais

Luiza Watson, que estava namorando Cauã Reymond há 1 ano, usou as redes sociais para publicar uma reflexão repleta de indiretas. A postagem aconteceu após surgirem boatos de que o relacionamento do ator com a dentista de 29 anos chegou ao fim.

O texto publicado nos Stories do Instagram fala sobre o desejo de ser enxergada sem estereótipos, rótulos, suposições e ego. "Eu queria que você pudesse ver a minha verdadeira natureza. Para além do meu corpo e dos rótulos, há um rio de ternura e vulnerabilidade. Para além dos estereótipos e das suposições, há um vale de franqueza e autenticidade. Para além da memória e do ego, há um oceano de consciência e compaixão", diz o post.

Segundo informações do Circo da Mídia, Cauã e Luiza estão separados há uma semana. O afastamento entre eles foi notado após a dentista deixar de viajar para o Rio de Janeiro para ficar com o amado. Ela, aliás, já havia sido apresentada à família do ator, inclusive para Sofia, sua filha com a atriz Grazi Massafera.





O ator Cauã Reymond teve uma reação inesperada ao ser questionado sobre os rumores de que teria criado uma lista de requisitos para arrumar uma namorada. Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, ele caiu na risada ao ouvir falar da lista e negou a existência de critérios para se apaixonar.

"Não! Que lista? De onde saiu isso? Tem gente que tem a imaginação fértil", disse ele entre gargalhadas. A suposta lista do artista dizia que ele buscava uma mulher com estilo de vida saudável, rotina disciplinada com exercícios e caseira, e ainda precisaria gostar de acordar e dormir cedo.