Uau! Na preparação para uma nova personagem, a atriz Carolina Dieckmann arrancou elogios dos fãs ao compartilhar seu novo visual; confira

Nesta sexta-feira, 1, Carolina Dieckmann usou as redes sociais para mostrar a nova mudança em seu visual. Ela deixou o cabelão para trás e surgiu com os fios mais curtos e repicados. As novas madeixas são para a sua personagem no filme (Des)controle, em que ela interpretará a protagonista, Kátia Klein.

"Me preparando pra ser outra... Vem com tudo, Katia Klein!!!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores capricharam nos elogios. "Sempre linda, vai arrasar", disse um. "A mulher mais linda que eu já vi", ressaltou outro. "Ficou mais linda!! Adorei essa cor", escreveu mais um.

Sob direção de Rosane Svartman, autora da novela Vai na Fé, o filme é uma "dramédia" (mistura de drama e comédia) que narra a trajetória da escritora Kátia Klein, uma mulher passando por uma crise criativa e sobrecarregada com as demandas de sua vida doméstica e profissional. Em busca de alívio, ela acaba perdendo o controle e enfrentando o alcoolismo. As filmagens estão programadas para começar em novembro, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann fala sobre responder críticas na internet

Após responder ao comentário de uma seguidora que questionou sobre o corpo dela, a atriz Carolina Dieckmann falou sobre usar seu perfil nas redes sociais para abrir um canal de comunicação com os seguidores. Em entrevista ao portal Quem, ela opinou sobre como interage com os fãs.

"Não rebati e gosto de falar sobre isso. Não rebato comentários, acho que converso com as pessoas. Mas, de uma maneira geral, essa coisa de ser comum julgar o outro. Ou dar pitaco na vida do outro. É uma coisa que a gente tem que falar e fazer menos", analisou. "Todo mundo", completou.

E ela contou que se sente aberta para falar com os internautas até quando é criticada. "Tenho essa conversa com meus seguidores com muita tranquilidade e acho que por muito tempo ficamos acostumados a criticar e julgar o outro. Acredito ser um (momento de) crescimento coletivo. É crescermos coletivamente mesmo", refletiu.

"Acho que nas minhas redes sociais estou sempre muito aberta ao diálogo, para receber críticas e falar sobre isso com as pessoas. 'Porque será que a gente está criticando?' ou ' O que será que a gente está criticando?', 'Será que é legal fazer isso?' É mais no sentido do diálogo e não de rebater", complementou.

Leia também: Carolina Dieckmann exibe corpo com músculos e choca com seu físico atual