Carolina Dieckmann sobre responder críticas na internet: 'Aberta ao diálogo'

A atriz Carolina Dieckmann falou sobre usar seu perfil nas redes sociais para abrir um canal de comunicação com os seguidores

Após responder ao comentário de uma seguidora que questionou sobre o corpo dela, a atriz Carolina Dieckmann falou sobre usar seu perfil nas redes sociais para abrir um canal de comunicação com os seguidores. Em entrevista ao portal Quem, ela opinou sobre como interage com os fãs.

"Não rebati e gosto de falar sobre isso. Não rebato comentários, acho que converso com as pessoas. Mas, de uma maneira geral, essa coisa de ser comum julgar o outro. Ou dar pitaco na vida do outro. É uma coisa que a gente tem que falar e fazer menos", analisou. "Todo mundo", completou.

E ela contou que se sente aberta para falar com os internautas até quando é criticada. "Tenho essa conversa com meus seguidores com muita tranquilidade e acho que por muito tempo ficamos acostumados a criticar e julgar o outro. Acredito ser um (momento de) crescimento coletivo. É crescermos coletivamente mesmo", refletiu.

"Acho que nas minhas redes sociais estou sempre muito aberta ao diálogo, para receber críticas e falar sobre isso com as pessoas. 'Porque será que a gente está criticando?' ou ' O que será que a gente está criticando?', 'Será que é legal fazer isso?' É mais no sentido do diálogo e não de rebater", complementou.

Carolina Dieckmann explica perda de peso

Recentemente, Carolina falou sobre sua perda de peso. Em suas redes sociais, a atriz explicou que o emagrecimento foi parte de sua preparação para uma nova personagem, que exigia um pouco mais de "fragilidade".

"Eu vivo muito intensamente minhas personagens. Gosto da preparação. Para o filme que fiz em julho, que rodei em Brasília, ninguém me pediu para emagrecer, mas era uma mulher que passava por um momento de exaustão. Na minha concepção de caracterização, achei que precisava emagrecer um pouquinho para trazer uma fragilidade a ela”, contou.