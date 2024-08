A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpo sarado enquanto aproveitava o dia ensolarado

Carolina Diecmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 7, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza natural.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz postou algumas fotos exibindo seu corpo sarado surgir de biquíni, enquanto aproveitava o dia ensolarado. Na postagem, ela confessou que estava há um mês sem poder aproveitar o sol, já que estava dando vida a uma nova personagem para um trabalho no cinema, por isso, precisava manter "a pele pálida".

"Tava há um mês fugindo do bronze, fazendo cinema e mantendo a pele pálida pra personagem, essas coisas de atriz... hoje é meu primeiro dia em casa e o sol veio com tudo de volta pra minha vida... com proteção, claro, pero no mucho! rs", disse ela na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Essa sabe ser bonita", disse uma seguidora. "Eita mulher linda", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou uma fã. "Que corpo violão é esse, mulher?", falou mais uma. "Naturalmente linda", comentou a apresentadora Lívia Andrade.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann abre o jogo e revela se beijaria mulheres

A atriz Carolina Dieckmann decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores. Ela, então, foi surpreendida com uma pergunta sobre a possibilidade dela beijar uma pessoa do mesmo sexo.

"Beijaria mulher?", quis saber uma pessoa. A loira, que é casada com Tiago Worcman, foi direta na resposta. "Vocês estão afim hoje de polemizar, né? Já começou assim. Em cena, óbvio, beijaria muito. Fora de cena, talvez. Não nesse momento. Sou apaixonada pelo meu marido e só tenho vontade de beijar ele. Nesse momento, não. Mas, é aquela coisa, né gente. A vida pode trazer surpresas. Vai que", disse ela.