Carolina Dieckmann arrasa no look de banho e choca: 'Gata demais'

Em Portugal, Carolina Dieckmann arrasa ao eleger biquíni colorido e vestido combinando; atriz esbanjou beleza em cenário rústico

A atriz Carolina Dieckmann deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Em Portugal, a famosa apareceu curtindo o verão europeu e chamou a atenção ao exibir suas curvas deslumbrantes em um look cheio de estilo.

Nesta sexta-feira, 06, a artista compartilhou os registros vestindo um biquíni colorido e um vestido longo da mesma estampa. A combinação elegante deixou a musa ainda mais linda e claro que ela recebeu vários elogios ao postar os cliques feitos no cenário rústico português.

"Bom não tá... tá ótimo!", disse ela ao aparecer contente e ostenta sua barriga chapada. Nos comentários, ela foi admirada pelos internautas. "Você não cansa de ser linda não? Gata demais", escreveram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Carolina Dieckmann rebateu críticas após compartilhar cliques de biquíni. "Nossa, detonadas? Amém, Senhor. Que eu siga detonada assim e cheia de saúde para envelhecer bastante", respondeu ao receber comentários negativos sobre sua perna.

No ano passado, a famosa deu o que falar com a sua boca também. Após os lábios voltarem ao normal, ela falou o que aconteceu e esclareceu que não fez harmonização facial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização e explica inchaço

Carolina Dieckmann foi às conversou com seus seguidores e explicou porque estava com o rosto inchado. A atriz, que estava no ar em ‘Vai na Fé’, rebateu comentários feitos por fãs que diziam que ela teria feito harmonização facial. Ela explicou que a face diferente era resultado de uma reação a um remédio para curar uma gripe:

"Oi gente linda, vindo aqui com minha carinha inchada, olho inchado, nariz inchado, boca inchada, tudo inchado. Porque eu tive uma gripe que não estava sarando, essa coisa do tempo mais frio, todo mundo com dor de garganta, gripado, mas não sou muito adepta de remédios, tomo meus própolis, mas precisei tomar um remedinho alopático que me deixou inchada".

Ela continou: "Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização".