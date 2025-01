Carolina Dieckmann aposta em look diferentão para curtir o dia na piscina

A atriz Carolina Dieckmann arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo o dia na piscina

Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 19, ao mostrar como está aproveitando o seu dia.

A atriz decidiu curtir a piscina de sua mansão, no Rio de Janeiro, e apostou em um biquíni diferentão. Nas fotos postadas no feed do Instagram, Carol aparece usando um chapéu e um biquíni preto, com abertura nas laterais, alto e baixo, destacando o corpo sarado da famosa.

"Biquíni alto ou biquíni baixo? Os dois", escreveu Dieckmann na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Muito gata", escreveu outra. "Deusa", afirmou uma fã. "Nem tenho mais palavras para te elogiar", confessou mais uma. "Tá mais gata que nunca", comentou a atriz Ju Knust.

Recentemente, Carolina Dieckmann mostrou uma viagem que fez para Lisboa, Portugal, ao lado do marido, Tiago Worcman, do filho deles, José, de 17 anos, do primogênito, Davi, de 25 anos, fruto de seu casamento com o ator Marcos Frota, e do irmão, Edgar.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann relembra bastidores de 'Vai Na Fé'

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Recentemente, a atriz recordou diversas fotos em que aparece nos bastidores da novela 'Vai Na Fé', em que interpretou a advogada Lumiar, e também ao lado de outros membros do elenco.

"Dump de TBTs em homenagem a Vai Na Fé porque dia 16 de janeiro, há dois anos, estreava essa novela que arrebatou o meu coração e o de muita gente né? Saudade da Lumiar e desse povo bonito

que está na galeria de fotos, e mais um monte de gente que não está. Um beijo em todos (vocês sabem quem são)", escreveu ela na legenda. Veja a publicação!

Leia também:Carolina Dieckmann desabafa após ser criticada em post de Fernanda Torres