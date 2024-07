Atriz Carol Macedo relembra fase difícil: ‘Precisei tomar remédio’

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade a entrevista de Carol Macedo ao programa De repente 30+, em que a atriz relembra fase delicada

A atriz Carol Macedo (30) está vivendo a experiência da maternidade pela primeira vez. Completamente apaixonada pelo filho Leo, que completa 1 ano no próximo mês, a artista encarou uma fase bastante conturbada nos primeiros meses após o nascimento do bebê. Em entrevista a Marcela Monteiro (38), no programa De repente 30+, no Yutube, em que a CARAS Brasil teve acesso com exclusividade, ela relembra um dos episódios mais difíceis de seu maternar e confessa ter tido depressão pós-parto. "Precisei tomar remédio", conta.

Carol admite que a maternidade é um sonho realizado. No entanto, a experiência foi algo que mexeu muito com suas emoções. Discreta quando o assunto é o filho, ela fala abertamente sobre um momento delicado que precisou enfrentar. “Com dias de nascido, Leo teve um engasgo. Aquela experiência foi algo que me desestabilizou muito. Ver o Rafa (Rafael Eboli, seu marido) fazer a manobra, aqueles momentos de total loucura mudaram a minha vida e desenvolvi uma depressão pós-parto. Procurei um psiquiatra e precisei tomar remédio”, relembra.

Atenta ao relato de Carol, Thaissa Carvalho (41), que também sonha em ser mãe, falou da preocupação com o relógio biológico e diz ter congelado os óvulos aos 39 anos. "Fiz para ganhar mais tempo. Minha mãe é doida para ser avó, chegou a comprar brinquedos dizendo que iria morrer e não veria a criança nascer (risos). Então você vê que é mais o sonho do outro do que o seu. Eu quero ser mãe, mas não é um desespero. Tenho uma fé muito grande e acredito que vai ser se tiver que ser, independente de idade. Cláudia Raia chegou aí jogando o sarrafo lá no alto. Sabemos que é raro, mas dá um certo alívio de saber que as coisas estão mudando”, acredita.

Crise existencial foi outro tema que rendeu assunto. Em tom bem-humorado, Thaissa admite ter enlouquecido após os 35 anos. “Passei por um turbilhão e estou entrando no eixo de novo. Vivo me questionando, principalmente na vida profissional. Estou estudando cinema e audiovisual. Cansei de pedir emprego, agora quero empregar. Nós, mulheres, vivemos pressão em tudo quanto é canto: é maternidade, casamento... Muitas escolhas e isso buga a mente. Tem que ser bem-sucedida, tem que casar, ser mãe, arrumar um marido, tem que estar bem fisicamente... E voltando ao profissional, a exigência do protagonismo. Caso não tenha feito uma protagonista, não tem carreira”, desabafa.

Carol confessa ter enfrentado a dificuldade ao completar 30 anos. “A maturidade me deu um estalo de que a vida estava passando. Percebi que tinha algo diferente em mim, principalmente no lado emocional. Imaginava que ao chegar aos 30, estaria estabilizada e a proximidade foi dando um desespero, mas não sabia de onde vinha este sentimento. Só depois fui entendendo”, confessa.