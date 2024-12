Camaleoa! Marcela Mc Gowan relembra mudanças no visual

A ex-BBB Marcela Mc Gowan decidiu relembrar em suas redes sociais diversas mudanças que já fez em seu cabelo e ainda comentou sobre cada uma

Em suas redes sociais, Marcela Mc Gowan sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 17, a ex-BBB contou em sua conta no Instagram que fará uma mudança no visual e aproveitou para relembrar diversos cabelos diferentes que já teve.

A famosa publicou um carrossel de fotos em que surgiu loira, morena, com o cabelo rosa, curto, entre outros. Na legenda, Marcela ainda comentou sobre cada versão.

"Hoje é dia de mudar o cabelo, e resolvi avaliar todos os cabelos que eu tive desde que saí do BBB. 1- Um loiro digno depois do sufoco que passei no programa com o cabelo. Nota 8/10, acho lindo, porém muito loiro e muito comprido! 2- Rosa, eu nem preciso falar que amei né? Porém 7/10, é belíssimo mas difícil demais de manter porque desbota muito rápido! 3- Loiro curto. Acho sexy. 9/10 só porque hoje estou na vibe dos longos, mas é belíssimo! 4- Moreno longo. Um dos meus favoritos! Me achei muito nessa fase! 10/10. 5- Esse era um moreno mas acabou pigmentando vermelho e fiquei quase ruiva! Achei belo, porém não acho que combino tanto com esse tom! 7/10 6- Loirão de novo! Gostei muito da textura do cabelo nessa fase, mas não amava tanto a cor. Nota 9/10. 7- Moreno curto- na época eu amei muito, hoje vendo as fotos acho um pouco sério! Vamos de 8/10 8- Loiro mais escuro com mechas. Acho que meu favorito até hoje! 10/10 9- Esse eu sofri. Fui cortar franja e a pessoa desfiou todo meu cabelo, fiquei com ele ralinho e curto, e a franja demorei para amar. 5/10. 10- Loiro com franja eu já amei bem mais! 9/10 11- Cabelo atual, sem nenhum extensão e em um tom mais natural. Eu gosto, é prático, está bonito, mas eu sinto falta de comprimento e volume. 8/10", disse.

Marcela ainda perguntou a opinião dos seguidores e fez questão de agradecer o seu hair stylist. "Gosto nada de mudar né… E aí ? Qual o favorito de vocês? O Eder Fernando que me aguenta e graças a ele ainda tenho cabelo. Porque mesmo mudando sempre ele cuida muito de tudo que vou fazer. Te amo amigo, obrigada por topar todas as ideias", concluiu.

Medo de assumir a sexualidade

Em entrevista recente ao podcast Gringa Cast, a médica e ex-BBB 20 Marcela Mc Gowan abriu detalhes sobre a preocupação de assumir publicamente sua orientação sexual enquanto estava no reality show da TV Globo.

“Minha maior dor, o meu maior medo foi o tempo todo falar abertamente sobre a minha sexualidade. Eu tinha muito medo de como isso ia impactar o meu consultório”, desabafou a ginecologista, que atualmente está noiva da cantora Luiza Martins.

Ainda durante o bate-papo, Marcela compartilhou que não tinha noção da proporção de sua participação fora da casa mais vigiada do Brasil. “A gente fica preocupado em coisinhas muito pequenas quando está dentro de um reality. Tanto que, na minha cabeça, minha vida era voltar para o consultório, para vida dos partos e tal”, disse ela.

“Foi uma edição que deu uma transformada tão grande na vida das pessoas. E, principalmente, as pessoas que já tinham uma profissão base, a maioria acabou voltando de alguma maneira”, analisou Marcela Mc Gowan.

