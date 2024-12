Ex-participante do BBB 20, Marcela Mc Gowan explicou motivo que a fazia ter medo de assumir a sexualidade enquanto estava no reality show

Em entrevista recente ao podcast Gringa Cast, com Renato Ray, a médica e ex-BBB 20 Marcela Mc Gowan abriu detalhes sobre a preocupação de assumir publicamente sua orientação sexual enquanto estava no reality show da TV Globo.

“Minha maior dor, o meu maior medo foi o tempo todo falar abertamente sobre a minha sexualidade. Eu tinha muito medo de como isso ia impactar o meu consultório”, desabafou a ginecologista, que atualmente está noiva da cantora Luiza Martins.

Ainda durante o bate-papo, Marcela compartilhou que não tinha noção da proporção de sua participação fora da casa mais vigiada do Brasil. “A gente fica preocupado em coisinhas muito pequenas quando está dentro de um reality. Tanto que, na minha cabeça, minha vida era voltar pro consultório, pra vida dos partos e tal”, disse ela.

“Foi uma edição que deu uma transformada tão grande na vida das pessoas. E, principalmente, as pessoas que já tinham uma profissão base, a maioria acabou voltando de alguma maneira”, analisou Marcela Mc Gowan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcela Mc Gowan (@marcelamcgowan)

Marcela Mc Gowan celebra 4 anos com Luiza Martins

A médica Marcela Mc Gowan usou as redes sociais no último dia 24, para compartilhar uma bela homenagem à noiva, a cantora Luiza Martins. Celebrando 4 anos de união com a artista sertaneja, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, publicou um vídeo com diversos momentos especiais do casal e aproveitou para recordar o início da relação.

No registro, Marcela contou que conheceu Luiza meses após sua eliminação do reality show da TV Globo, em fevereiro de 2020. De acordo com a médica, as duas se encontraram durante uma viagem com amigos em comum e, depois disso, não se desgrudaram mais.

"Ontem eu completei 4 anos com essa mulher que em breve terei o privilégio de chamar de MINHA ESPOSA! Ela que chegou na minha vida trazendo muito caos e também muita paz. A paz de amar e ser amada. A paz de ser respeitada nas minhas vulnerabilidades. A paz de ter uma parceria para todos os momentos da vida", iniciou a ex-BBB na legenda.

"No dia em que a taróloga me disse que eu conheceria a tal moça dos cabelos compridos e escuros, ela completou dizendo que a decisão de ficar ou não com ela, mudaria tudo na minha vida. E mudou, para melhor. Luiza me apresentou o amor da maneira mais leve, madura e apaixonante possível. Me mostrou que eu não preciso ser forte o tempo todo e que tudo bem baixar a guarda e se deixar ser cuidada", continuou ela.

Ao longo do vídeo compartilhado por Marcela Mc Gowan, ela mencionou um dos acontecimentos mais marcantes da vida do casal: o pedido de casamento, ocorrido em 2023 em dose dupla. Isso porque, após Luiza pedir a mão da companheira durante uma viagem para os Estados Unidos, a médica também surpreendeu a cantora meses depois com um anel de noivado.

"Me provou que tudo pode ser mais leve, mais divertido, quando compartilhado com a pessoa certa. Levou embora meu medo de amar. E trouxe para mim o desejo de ficar. Ficar pra sempre. Obrigada pelos últimos quatro anos. Ansiosa pelos nosso próximos capítulos juntas! Te amo, minha moça dos cabelos compridos e escuros que eu conheci no lugar de águas! Obrigada por mudar minha vida!", finalizou Marcela Mc Gowan. Veja o vídeo na íntegra!