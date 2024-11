Marcela Mc Gowan celebra 4 anos com Luiza Martins: 'Me apresentou o amor'

A ex-BBB Marcela Mc Gowan fez uma declaração à noiva, a cantora Luiza Martins, em celebração aos 4 anos de união do casal

A médica Marcela Mc Gowan usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma bela homenagem à noiva, a cantora Luiza Martins. Celebrando 4 anos de união com a artista sertaneja, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, publicou um vídeo com diversos momentos especiais do casal e aproveitou para recordar o início da relação.

No registro, Marcela contou que conheceu Luiza meses após sua eliminação do reality show da TV Globo, em fevereiro de 2020. De acordo com a médica, as duas se encontraram durante uma viagem com amigos em comum e, depois disso, não se desgrudaram mais.

"Ontem eu completei 4 anos com essa mulher que em breve terei o privilégio de chamar de MINHA ESPOSA! Ela que chegou na minha vida trazendo muito caos e também muita paz. A paz de amar e ser amada. A paz de ser respeitada nas minhas vulnerabilidades. A paz de ter uma parceria para todos os momentos da vida", iniciou a ex-BBB na legenda.

"No dia em que a taróloga me disse que eu conheceria a tal moça dos cabelos compridos e escuros, ela completou dizendo que a decisão de ficar ou não com ela, mudaria tudo na minha vida. E mudou, para melhor. Luiza me apresentou o amor da maneira mais leve, madura e apaixonante possível. Me mostrou que eu não preciso ser forte o tempo todo e que tudo bem baixar a guarda e se deixar ser cuidada", continuou ela.

Ao longo do vídeo compartilhado por Marcela Mc Gowan, ela mencionou um dos acontecimentos mais marcantes da vida do casal: o pedido de casamento, ocorrido em 2023 em dose dupla. Isso porque, após Luiza pedir a mão da companheira durante uma viagem para os Estados Unidos, a médica também surpreendeu a cantora meses depois com um anel de noivado.

"Me provou que tudo pode ser mais leve, mais divertido, quando compartilhado com a pessoa certa. Levou embora meu medo de amar. E trouxe para mim o desejo de ficar. Ficar pra sempre. Obrigada pelos últimos quatro anos. Ansiosa pelos nosso próximos capítulos juntas! Te amo, minha moça dos cabelos compridos e escuros que eu conheci no lugar de águas! Obrigada por mudar minha vida!", finalizou Marcela Mc Gowan.

