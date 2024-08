Bruna Biancardi ostenta o resultado da drenagem linfática

Em momento de beleza nesta terça-feira, 27, Bruna Biancardi deixa os fãs impressionados com sua beleza após a drenagem linfática

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é namorada de Neymar Jr, aproveitou um momento de folga nesta terça-feira, 27, para cuidar de sua beleza. Ela está na Arábia Saudita para curtir uma temporada com o amado, que joga em um time de futebol por lá, e tirou um tempinho do seu dia para se embelezar.

A musa fez uma sessão de drenagem linfática. Logo depois, ela fez uma selfie na frente do espelho apenas de biquíni e roupão para ostentar a barriguinha seca e as curvas impecáveis.

Bruna está na Arábia com sua filha, Mavie, de 10 meses, e o namorado. Nas redes sociais, ela mostra alguns momentos do que está vivendo por lá, mas sempre sendo muita discreta para não se expor demais.

Bruna Biancardi defende seu relacionamento

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao abrir o jogo sobre a reconciliação com Neymar Jr. Enquanto respondia perguntas dos internautas nos Stories do Instagram, a musa contou sobre quando eles decidiram reatar e defendeu a decisão do casal.

O assunto surgiu quando um fã perguntou se Bruna recebe muitas críticas e se tem medo de expor a relação na internet. Com isso, ela confirmou que é alvo de comentários maldosos, mas que decidiu viver o seu amor.

“Recebo. Aprendi a lidar. Já percebi que não dá para agradar todo mundo. Recebo um hate desenfreado e seletivo. Sou crucificada sendo que a errada das histórias nunca fui eu. Se eu fizer X, vou decepcionar pessoas, vou ser criticada e também elogiada. Se eu fizer Y, também”, afirmou ela.

Então, a estrela completou o seu pensamento com detalhes da reconciliação. Ela disse que decidiu reatar com Neymar em julho deste ano depois de muitas conversas e que eles sabem os erros do passado. "Ele já errou muito comigo, e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversa decidimos em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte”, afirmou.

E completou: "’Entendo’ as pessoas ficarem irritadas por terem me ‘apoiado' e agora eu estar com ele novamente. Mas, de verdade, o que importa no final de tudo é estarmos felizes e com quem amamos. Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas e respeito. Fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem, oram por nós. Não vou mais falar sobre isso, mas aproveitei a pergunta para deixar isso claro porque é um assunto recorrente por aqui. Obrigada”.