Neymar Jr compartilha reencontro com Bruna Biancardi e Mavie em Dubai

Neste sábado, 28, Neymar Jr. compartilhou momentos especiais com a filha Mavie e a namorada Bruna Biancardi, após reencontrá-las em Dubai, nos Emirados Árabes. Depois delas passarem alguns dias no Brasil, o jogador de futebol não escondeu a emoção ao se reunir com sua família e postou cliques em suas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, Neymar, que raramente compartilha fotos com Bruna, fez uma exceção ao posar ao lado da namorada na piscina de sua mansão, mostrando que os dois já estão juntos novamente. Na sequência, o jogador também publicou um clique adorável de sua herdeira na beira da piscina e celebrou o reencontro da família.

Para quem não acompanhou, Neymar está passando uma temporada morando naa Arábia Saudita, treinando para retornar aos campos com seu clube, o Al-Hilal. Por lá, ele conta com a companhia da namorada e da filha, que está prestes a completar um aninho. No entanto, elas precisaram retornar ao Brasil neste mês.

Bruna voltou ao país para cumprir alguns compromissos profissionais e, claro, aproveitar momentos em família. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital dividiu "um resumo dos dias gostosos" em sua terra natal. Entre os registros, ela mostrou a herdeira sendo mimada pelos avós, brincando com as priminhas e curtindo momentos com a família.

Vale lembrar que, além de Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar também é pai de outras duas crianças. O craque teve seu primogênito, Davi Lucca, que está com 12 anos, de uma breve relação com Carol Dantas. Além disso, ele também é pai de Helena, que tem apenas dois meses, de um breve affair com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra quadro gigante personalizado com Mavie e Neymar Jr:

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com o público um novo item de decoração bastante especial. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr revelou que sua residência no Brasil agora possui um quadro personalizado com uma foto da família.

Em um vídeo publicado, Bruna mostra detalhes do presente gigante que chegou em sua casa. Feito à mão por Julian Gallasch, o quadro retrata um registro atual da influenciadora ao lado de Neymar e a filha do casal, Mavie, de 11 meses. "Olha o tamanho desse quadro, dessa obra de arte!", declarou a influenciadora, exibindo o retrato.