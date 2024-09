O jornalista Evaristo Costa chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar uma foto sem camisa durante uma viagem

Evaristo Costa agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar uma foto de sua viagem. O jornalista, que atualmente mora na Inglaterra com sua família, está aproveitando um momento de lazer na Espanha.

No clique publicado no feed do Instagram, o ex-apresentador do 'Jornal Hoje', da TV Globo, aparece sem camisa e com uma bermuda estampada em meio a um belo cenário. Ao dividir o clique, ele deixou um recado. "Aprecie esse pôr do sol #spain", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Rapidamente os fãs reagiram ao clique. "Eita que homem lindo", disse uma seguidora. "Se vocês repararem bem, tem uma paisagem linda atrás dele", brincou outro. "Quase nem vi a paisagem atrás dele", confessou uma fã. "Está aproveitando a vida!! Que maravilha!", falou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Evaristo surge sem camisa nas redes sociais. Recentemente o jornalista viajou para Portugal, e chamou a atenção ao postar uma foto curtindo o dia ensolarado na piscina. Nos cliques, ela aparece apenas de bermuda, deixando à mostra suas tatuagens no braço e na barriga. O comunicador fez desenhos inspirados em lobos.

Com doença de Crohn, Evaristo Costa atualiza seu estado de saúde

O jornalista Evaristo Costa atualizou seu estado de saúde para seus seguidores. Diagnosticado com doença de Crohn, condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal, há quatro anos, o comunicador foi internado em janeiro deste ano, mas já apresenta melhoras em seu caso.

"E a saúde como está?", perguntou um internauta. "Está tudo bem agora! Ainda estou tomando corticoide para depois entrar no tratamento específico", contou o ex-jornalista da Globo. "Ainda estou passando por consultas médicas e exames. Estou medicado e aguardando a conclusão dos especialista para o melhor tratamento a seguir", explicou. Saiba mais!