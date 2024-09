Poliana Rocha revela ciúme da neta após chegada de José Leonardo: 'Senti sim'

Avó de José Leonardo, Poliana Rocha revela ciúmes de uma das netas após o nascimento do terceiro filho de Virginia e Zé Felipe

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha abriu o coração sobre a chegada de seu terceiro neto, José Leonardo, que é filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em recente entrevista ao portal Leo Dias, a jornalista compartilhou sua alegria com a chegada do pequeno e revelou que uma de suas netinhas ainda está com ciúmes do irmãozinho.

Nos bastidores de um show do marido, Poliana conversou com a imprensa sobre a chegada de mais um membro de sua família. Durante a entrevista com a equipe do colunista, a jornalista compartilhou detalhes da adaptação do pequeno, que nasceu há três semanas e recebeu uma calorosa recepção na maternidade: "Gente, vovó tá muito coruja”, iniciou.

“Ele é muito lindo, ele é uma paz, uma tranquilidade", Poliana falou sobre o temperamento do terceiro netinho e revelou a reação das netas mais velhas com a chegada do caçula: "Maria Flor até que não senti muito ciúme não, mas da Maria Alice senti sim um ciuminho, fica querendo chamar atenção", ela revelou que a menina ainda está se acostumando.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Apesar do “ciuminho” da menina, Poliana destacou que a família está radiante com a chegada de José Leonardo, nome que homenageia tanto o pai, quanto o avô do pequeno. Vale lembrar que, embora Leonardo tenha seis filhos, Zé Felipe é o único fruto da relação com Poliana, por isso, ela tem apenas três netos até o momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha revela se guarda mágoas das traições de Leonardo:

Na última sexta-feira, 27, Poliana Rocha abriu o coração sobre o passado conturbado de seu casamento com Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital revelou como conseguiu superar o "grande sofrimento" causado pelas infidelidades do cantor. Além disso, ela ressaltou que não se arrepende do perdão, nem guarda mágoas e que se orgulha da relação que construíram.

Nos stories do Instagram, Poliana abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores e foi questionada sobre as dificuldades em seu relacionamento: “Como você conseguiu superar tudo no passado pela sua família unida hoje em dia?”, uma admiradora pediu mais detalhes e ela falou sobre as dificuldades no relacionamento.