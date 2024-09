Grávida, Andreia Horta encanta ao deixar a barriguinha à mostra: ‘Mais bonita’

Grávida pela primeira vez, Andreia Horta encanta seguidores ao compartilhar clique de ensaio e faz questão de deixar a barriguinha à mostra

Grávida de seu primeiro filho com o ator Ravel Andrade, Andreia Horta encantou os seguidores ao compartilhar um registro de um ensaio fotográfico neste domingo, 29. Em suas redes sociais, a atriz deixou a barriguinha da primeira gestação em destaque e recebeu muitos elogios de amigas nos comentários.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Andreia, que costuma ser bastante discreta sobre sua vida pessoal, compartilhou um registro de um ensaio que foi feito pelo namorado. Usando um vestido florido branco com um recorte estratégico na altura da cintura, a atriz exibiu a barriguinha de grávida e posou sorridente.

Na legenda, Horta celebrou a nova etapa com a chegada de sua primogênita: “A mais bonita revolução! O campo novo! A grande chance!”, ela escreveu e recebeu muitos elogios nos comentários da publicação, inclusive, de Ravel: “Amor maior do mundo! Pessoa mais linda da terra. Te amo!”, ele se derreteu pela namorada a mãe de sua filha.

Diversas amigas e seguidoras também deixaram mensagens para Andreia: “Deslumbrante”, escreveu Roberta Sá. “Amiga, quanto amor”, disse Sarah Oliveira. “Que lindaaaaaa”, Carolina Dieckmann exaltou. “Tá tão linda!”, comentou Débora Falabella. “Maravilhosa!!! Muita luz sempre!” disse uma seguidora. “Você tá radiante”, comentou outra.

Andreia Horta encanta seguidores ao compartilhar clique de ensaio - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Andreia Horta e Ravel Andrade esperam o nascimento da primeira filha juntos. Os dois estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito e a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu a artista em suas redes sociais.

Andreia Horta aparece pela primeira vez após anunciar a gravidez:

Andreia Horta fez a sua primeira aparição em público após anunciar que está grávida. No início de julho, ela participou de uma palestra no Rio de Janeiro e contou com a companhia do namorado, o ator Ravel Andrade. A estrela surgiu sorridente ao evento e mostrou que sua barriga de grávida está discreta e ainda não aparece em seu look.