Cíntia Chagas abre o jogo sobre separação: ‘Grave, lamentável e triste’

A influenciadora digital Cíntia Chagas escreve nova mensagem para rebater as críticas para ter se separado de Lucas Bove

A influenciadora digital Cíntia Chagas surpreendeu ao voltar a falar sobre a separação de Lucas Bove. Os dois anunciaram o divórcio em agosto de 2024 apenas três meses após o casamento luxuoso na Itália. Agora, ela explicou o motivo para ter pedido o divórcio, mas sem revelar muitos detalhes.

A influencer contou que vem sendo questionada sobre o fim do casamento por ter se casado na igreja, mas ela explicou que a separação foi algo que ela precisou fazer. "Mantive-me calada acerca dos motivos pelos quais pedi o divórcio, pois creio na importância do silêncio em momentos de dor. Todavia, uma parcela considerável de pessoas vem me atacando, em todas as redes sociais, ATÉ HOJE. O motivo? Alegam que, após me casar sob as bênçãos da Igreja Católica, desisti do casamento, frivolamente, por não desejar ter filhos (como se essa escolha não fosse a dele também). Dizem, também, que não mereço ser católica", disse ela.

E completou: "Para que os ataques cessem, não vejo saída a não ser afirmar que PRECISEI pedir o divórcio em decorrência de uma situação grave, lamentável e triste. Estou tentando passar por isso com alguma leveza… com dignidade e com a devida compostura. Sou forte, mas tenho limites. Por favor, parem".

Lucas Bove já falou sobre a separação de Cíntia Chagas

Em agosto de 2024, o deputado estadual Lucas Bove se pronunciou sobre o fim do casamento com a influenciadora digitalCintia Chagas. A separação aconteceu três meses após o casamento e ela comunicou o fim da união por meio de um post nas redes sociais. Agora, ele escreveu um recado pedindo respeito neste momento.

Nos comentários do perfil Clementino no Instagram, Bove fez elogios para a ex-mulher e pediu respeito para ela. "Eu sei que ela fez um comunicado e de fato pessoas públicas, por respeito ao carinho de seus seguidores, devem satisfação. Entretanto, o que aconteceu só compete a nós e peço não falarem mal dela dessa forma. Ninguém fica feliz com o término de um casamento, não são justas as críticas. Cíntia é uma pessoa incrível. Respeito a liberdade de todos comentarem, mas peço respeitosamente que não julguem", disse ele.

Os dois se casaram em maio de 2024 na Itália.