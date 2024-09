Filha de Flávia Alessandra chama atenção com look justíssimo em casamento

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa acumula elogios ao apostar em vestido prateado ‘embalado a vácuo’ para casamento de amigos

Neste domingo, 29, Giulia Costa chamou atenção ao compartilhar registros de uma noite especial durante o casamento de amigos. Em suas redes sociais, a filha da atriz Flávia Alessandra e do diretor Marcos Paulo exibiu um look justíssimo e brilhante e recebeu muitos elogios pela produção sofisticada nos comentários da publicação.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Giulia compartilhou os cliques em que aparece posando com um vestido longo prateado, de uma única manga. O modelo, nada discreto, realçou suas curvas e destacou as pernas com fendas profundas. Para complementar o look, a artista apostou em colares e pulseiras de pérolas.

“Momento especial que não sai da memória… Casando os meus amores, Kat Costa Azevedo e Rodrigo Freitas. Só alegria e muito, mas muito AMOR!”, Giulia legendou os registros em que exibe sua produção e celebrou a união entre seus amigos. Nos comentários, a cineasta e atriz recebeu muitos elogios de seguidores, amigos e famíliares.

Inclusive, Flávia Alessandra aproveitou para mandar um recado para filha no post: “Linda da minha vida!”, escreveu a atriz. “Nossa musa prateada”, escreveu uma seguidora. “Foi lindo demais”, comentou mais uma. “A mais gataaaa. Ave maria”, outra admiradora exaltou a herdeira do diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012.

Vale lembrar que, embora Giulia não seja filha biológica do atual marido de sua mãe, Otaviano Costa, ela já revelou que o considera como um pai: “Ele não ta fisicamente no meu DNA, mas a gente ama banho bem quente, ele tem alergia que nem eu, e alguns até dizem que nos parecemos (quem sou eu pra discordar ne?!)”, ela falou sobre a relação com o padrasto

“Ele é um pouco teimoso, mas tudo bem porque eu também sou... Ele teve que virar pai do dia pra noite quando casou com minha mãe, há 13 anos, e fez isso lindamente, melhor do que qualquer um, tenho certeza! Ele é meu eterno MOP, meu amigo e conselheiro”, a jovem celebrou o aniversário do padrasto e pai em suas redes sociais há alguns anos.

Giulia Costa revela luta contra transtornos alimentares:

Em sua conta no Instagram, Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, fez um longo desabafo sobre autoestima e transtornos alimentares. Em um vídeo, a jovem abriu o coração sobre o tema: "Hoje eu vou falar sobre corpo. A minha relação com o corpo, alimentação, atividade física é bem conturbada. Volta e meia eu tenho falado sobre isso”, iniciou.

"Então, resolvi compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória e o que eu sinto, como eu me sinto. Óbvio que é um assunto muito novo para mim, eu ainda estou me descobrindo nesse sentido e tratando", começou ela. Giulia Costa revelou que ainda tem problemas com a autoestima e falou sobre sua relação com seu corpo.