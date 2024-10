Beatriz Reis investe fortuna para transformar sorriso; veja antes e depois

A ex-BBB e influenciadora Beatriz Reis, a Bia do Brás, está com um novo sorriso após aderir e lentes de contato nos dentes

A ex-BBB e influenciadoraBeatriz Reis, a Bia do Brás, decidiu renovar o visual! A apresentadora está com um novo sorriso após aderir a lentes de contatos nos dentes e o antes e o depois foi revelado em um post nas redes sociais.

De acordo com informações do portal Leo Dias, o procedimento, que foi feito pelo Dr. Viotto, custou cerca de R$ 60 mil, incluindo correção de cor, tamanho, formato e alinhamento, respeitando o visagismo e a naturalidade.

Beatriz Reis vibra com estreia na TV ao lado de Patrícia Poeta: "Uma honra"

Recentemente, Beatriz Reis usou as redes sociais para fazer uma agradecimento especial para Patrícia Poeta após estrear seu quadro no programa 'Encontro', da Globo. Na atração, intitulada EconoBia, ela vai às ruas usar toda a sua experiência como camelô pra dar dicas de venda aos feirantes da cidade de São Paulo.

No Instagram, a ex-participante do 'BBB 24' compartilhou algumas fotos com a apresentadora e a agradeceu pela chance de apresentar seu próprio quadro. "Paaaaaatrícia, sua danada. Não existem palavras que traduzam a minha felicidade e gratidão pelo seu carinho", começou.

"Estrear na TV aberta ao seu lado é uma honra e estou muito animada para o que está por vir! Obrigada, Patrícia, por enxergar em mim algo que eu sempre sonhei e agora estou realizando. Obrigada por acreditar no meu potencial e me dar essa grande oportunidade", acrescentou.

E ela também apareceu ao lado de Tati Machado e Thelma Assim, que fazem parte do 'Encontro'. "Que alegria foi estrear ao lado também dessas grandes mulheres, Tati e Thelminha. Obrigada meu Deus", finalizou.

E em recente

entrevista à TV CARAS, ela contou que já faturou o valor milionário oferecido pelo programa e que conseguiu aposentar os pais.