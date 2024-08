Ana Furtado esbanja beleza ao renovar as energias com banho de mar

Curtindo as férias em Aruba, no Caribe, a apresentadora Ana Furtado ganhou elogios dos seus seguidores ao surgir tomando

Ana Furtado começou a semana muito bem. Nesta segunda-feira, 26, a apresentadora chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novos cliques de sua viagem de férias.

Ela está curtindo alguns dias de descanso em Aruba, no Caribe, e ganhou elogios ao esbanjar toda sua beleza natural ao surgir renovando as energias enquanto tomava um banho de mar. Ao mostrar os registros, a mulher do diretor Boninho comemorou: "O melhor jeito de começar a semana: dar um mergulho para renovar as energias!", afirmou ela.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "A pequena sereia", disse uma seguidora. "Super energizada", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã. "Você é muito linda. Nossa musa inspiradora", comentou mais uma.

Vale lembrar que Ana não está acompanhada do marido. No último dia 20, ela fez uma postagem para falar sobre a saudade que estava sentindo de Boninho. Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo enquanto nadava no mar cristalino da Ilha, e disse estar sentindo saudades do amado: "Que saudade do meu marido! Ai, eu fico com muita saudades, nossa. Sabe aquela saudade que dói? Estou no segundo dia de viagem... Te amo, amor", disse ela.

Ana Furtado relembra foto antiga ao lado de Boninho

Em junho, Ana Furtado relembrou o começo do relacionamento com Boninho. Em postagem em suas redes sociais, a apresentadora resgatou um clique antigo ao lado do marido e ainda se declarou a ele.

A apresentadora postou em seu perfil oficial do Instagram imagem em que aparece com o diretor em um parque aquático, durante uma viagem. Sem dizer o ano em que o clique foi tirado, a comunicadora se declarou para seu amado.

"#TBT com meu amor de verão e da vida toda", escreveu ela na legenda da publicação. No clique, os dois aparecem mais jovens enquanto curtiam um dia no parque aquático. Vale lembrar que em 2024, o casal celebrou 24 anos de casamento. Confira a publicação!