Em Aruba, Ana Furtado se declara para Boninho: ‘Que saudades’

A apresentadora Ana Furtado mostrou paisagem deslumbrante em suas redes sociais e aproveitou para mandar recado para o marido, Boninho

A apresentadora Ana Furtado está em Aruba, no Caribe, e apesar de estar curtindo o verão caribenho no paraíso, a apresentadora não deixou de mostrar a falta que Boninho, seu marido, está fazendo na viagem nesta terça-feira, 20.

Nos Stories de seu Instagram, Ana compartilhou um vídeo enquanto nadava no mar cristalino da Ilha, e disse estar sentindo saudades de Boninho: "Que saudade do meu marido! Ai, eu fico com muita saudades, nossa. Sabe aquela saudade que dói? Estou no segundo dia de viagem... Te amo, amor", disse Ana.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, durante um passeio na Times Square, Ana foi surpreendida pelo marido. É que Boninho fez aparecer um vídeo dos dois se beijando no telão."Olha a gente lá! Eu amei", comemorou a ex-apresentadora global ao ver registros românticos ao lado de seu companheiro, com quem está casada há 24 anos e tem uma filha, de 17 anos, Isabella.

É bom lembrar que o diretor global e Ana Furtado curtiram uma viagem luxuosa no Japão. Para ir até o país, eles viajaram de primeira classe em um avião onde puderem até tomar banho. Durante a passagem por Tóquio, o global surpreendeu a amada também com uma surpresa especial.

Ana Furtado relembra foto antiga ao lado de Boninho e se declara

Recentemente, Ana Furtado relembrou o começo do relacionamento com Boninho. Em postagem em suas redes sociais, a apresentadora resgatou um clique antigo ao lado do marido e ainda se declarou a ele.

A apresentadora postou em seu perfil oficial do Instagram imagem em que aparece com o diretor em um parque aquático, durante uma viagem. Sem dizer o ano em que o clique foi tirado, a comunicadora se declarou para seu amado. "#TBT com meu amor de verão e da vida toda", escreveu ela na legenda da publicação. Confira a publicação!