Aline Wirley e Igor Rickli celebram primeira viagem com os três filhos

Em comemoração aos 10 anos do filho Antonio, Aline Wirley e Igor Rickli curtiram primeira viagem em família após a adoção de Fátima e Will; veja

Nesta sexta-feira, 27, Aline Wirley usou as redes sociais para celebrar um momento em família, Ela e o marido, Igor Rickli, embarcaram na primeira viagem juntos desde a adoção de Fátima e Will, que chegaram ao lar em junho deste ano. O destino escolhido foi Fortaleza, no Ceará, a pedido do primogênito Antonio, que está completando 10 anos de vida.

O pequeno escolheu comemorar o aniversário em um parque aquático. "Memórias base sendo implantadas com sucesso", escreveu Aline nos Stories do Instagram.

Aline Wirley escreve bela mensagem no aniversário do filho

Aline Wirley usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Antonio. O menino, fruto de seu relacionamento com o ator Igor Rickli, completou 10 anos na última quinta-feira, 26.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-BBB compartilhou algumas fotos do herdeiro e outra em que aparece abraçada com ele, e escreveu uma bela mensagem. "Hoje celebro dez anos de você, filho. Você chegou com a primavera, como só podia ser: trouxe sol, beleza, alegria, esperança. Todos os dias você me faz ter esperança. Esperança na humanidade, na vida, em dias melhores. Que garotinho especial você é. Tão generoso, amoroso", disse ela no começo do texto.

Depois, Aline sobre como o filho lidou com sua entrada no BBB e também com a chegada dos irmãos, Fátima, de 10 anos, e Will, de sete. "Enquanto escrevo, me emociono. Choro de alegria e gratidão. Juntos, vivemos coisas de dimensões profundas e desafiadoras. Quanta transformação, né, filho? BBB, a chegada dos irmãos...".

"Mamãe ficou 100 dias longe de casa, e você, mesmo sendo criança, se organizou emocionalmente pra me dar apoio porque sabia que seria importante pra mim. A chegada dos seus irmãos, por mais que você quisesse, também não foi fácil. Sei o quanto te doeu abrir mão de tudo que era só seu. Mas você topou se desafiar para escrever uma nova história."

"E você só tem 10 anos. Só, não. São imensos dez anos, que me ensinam todo dia sobre afeto, sinceridade e a magia de cada momento. Que a sua doce voz ecoe pelo mundo levando o transbordar do seu coração. Esse seu coraçãozinho enorme. O seu amor cura, filho. Obrigada por ser exatamente como é. Feliz aniversário. Te amo", finalizou.