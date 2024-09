Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia

Terceiro filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, José Leonardo nasceu neste domingo, 8, em Goiânia. E o pai do bebê usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto com o recém-nascido no colo.

Na imagem tirada logo após o parto, ele aparece usando a roupa privativa do hospital. Na legenda, escreveu: "Meu Zé", e adicionou um emoji de coração azul. E o clique recebeu muitos elogios dos internautas. "José Leonardo está a cara da Alice quando nasceu, nossa senhora! Ô povo pra fazer filho bonito! Deus abençoe", disse uma.

"Ele é muito perfeito! Deus abençoe", escreveu outra. "Bem-vindo, José! Nós, as titias virtuais, estamos muito felizes com a sua chegada", escreveu mais uma admiradora.

Virginia e Zé Felipe jã são pais de O casal já é pai de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 10 meses. O irmão das Marias veio ao mundo pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O nome José Leonardo é uma homenagem ao pai José Felipe e ao avô, o cantor Leonardo.

Veja a foto compartilhada:

Zé Felipe com o filho (Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha expõe maratona de Leonardo para ver neto nascer: "Queria muito"

Avô do bebê, o cantor Leonardo precisou encarar uma maratona de voos e estradas para cumprir sua agenda de shows e, mesmo assim, acompanhar de perto o nascimento do neto caçula. Quem deu detalhes do assunto foi a esposa dele, a influenciadora Poliana Rocha, que relatou que o marido estava a cerca de 210 quilômetros da maternidade onde Virginia daria à luz.

"Quando a gente suspeitou que a Virgínia ia ter o Zé Leonardo, que ela começou a sentir contração, eu liguei para o Léo, porque ele queria muito assistir ao parto, e falei: 'amor, eu acho que o José Leonardo vai nascer hoje'. 'E você me dá certeza?'. Na hora que nós sentimos que realmente ia nascer, eu liguei para ele e falei: 'amor, o José Leonardo vai nascer hoje'", iniciou ela.

"Aí ele ligou para Virgínia, ela confirmou, ele pegou o avião - ele estava em Brasília, porque ele fechou ontem Brazlândia - ele pegou o avião, veio para Goiânia. Chegou em Goiânia, foi direto para maternidade, assistiu ao parto, acabou o parto, ele sentiu um pouquinho o cheirinho do Zé Leonardo, entrou no carro, foi para o aeroporto, decolou de Goiânia, foi para Patos [em Minas Gerais, a cerca de 500 quilômetros de distância], desceu em Patos, andou 180 quilômetros de carro e chegou na cidade do show [a mineira Ibiá], e agora está lá realizando o show", completou Poliana.