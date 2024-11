Yuri Lima registra momento especial com Nala, sua filha com Iza

Que amor! O jogador Yuri Lima mostrou uma nova foto fofíssima de um momento especial com Nala, sua filha de 1 mês com Iza

O jogador de futebol Yuri Lima usou as redes sociais nesta sexta-feira, 29, para compartilhar com o público um momento encantador ao lado da filha, Nala, registrado por ele. A pequena, de um mês de vida, é fruto da relação do atleta com a cantora Iza.

Por meio de seus stories no Instagram, Yuri mostrou a bebê dormindo em seu colo. Na imagem, com efeito preto e branco, Nala aparece deitada de bruços com uma manta em cima. O papai coruja ainda desenhou um coração rosa em volta da herdeira.

No início desta semana, o ex-jogador do Mirassol dividiu um clique da filha, que descansava no carrinho enquanto ele aproveitava o momento livre para assistir a uma live. "Bom dia", escreveu Yuri Lima na publicação.

Vale lembrar que a filha de Iza e Yuri Lima chegou ao mundo no dia 13 de outubro, no Rio de Janeiro. Discretos, a cantora e o atleta têm compartilhado poucos registros de Nala desde seu nascimento. O rostinho da pequena, ainda nos primeiros dias de vida, foi exibido pela primeira vez em uma publicação do jogador.

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo pra melhor minha filha. Obrigado pelo melhor presente Deus!", escreveu Yuri na legenda da publicação.

Iza relembra primeiro banho na filha, Nala

Em suas redes sociais, Iza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 22 milhões de seguidores. Recentemente, a cantora relembrou o primeiro banho que deu na filha, Nala, que nasceu há cerca de um mês.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou um vídeo em que aparece dando banho na bebê, que é fruto do seu relacionamento com Yuri Lima. "Esse é mais um momento inesquecível que quero manter na minha memória. Essa conexão é a coisa mais importante que eu vou guardar, vamos criar momentos infinitos juntos, filha", declarou Iza; confira detalhes!

