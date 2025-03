Helena Fernandes rebate etarismo em campanha: 'Um número não nos define'

Em entrevista à CARAS Brasil, Helena Fernandes se junta à campanha da atriz Cláudia Ohana e reforça importância de debater o etarismo com mulheres

Para Helena Fernandes (56), o debate sobre o etarismo e a pressão que ele causa nas mulheres é fundamental e deve ser cada vez mais presente. Ao lado de Silvia Pfeifer (67) e Adriana Garambone (54), ela se juntou à campanha de Claudia Ohana (62) para rebater o preconceito e assegurar: "um número não nos define".

"Decidimos aderir à campanha da Claudia contra porque falamos muito sobre esse assunto. Eu, por exemplo, tenho amigas de várias faixas etárias que me acompanham ao longo da vida e o que mais falamos é sobre o etarismo; sobre porque o número te define, se você não se sente dessa maneira", explica Helena Fernandes , em entrevista à CARAS Brasil.

O vídeo, gravado em Copacabana, no Rio de Janeiro, surge também como um incentivo para que outras mulheres não deixem a campanha acabar. A atriz reforça a importância de se conversar sobre a menopausa, sororidade, empatia e sobre os sentimentos e das diferentes fases da vida.

Leia também: Helena Fernandes parabeniza filho de 22 anos e web elogia

Fernandes diz que, por exemplo, não se deu conta de tudo o que sentia devido à menopausa. Ela entrou no processo no início da pandemia de Covid-19 e associou as sensações às perdas de pessoas próximas que enfrentou. Depois, ela entendeu que as mudanças estavam relacionadas ao evento.

"É importante as mulheres se unirem para falar sobre isso. É um peso para a mulher, no sentido do olhar do outro", acrescenta. "Somos mulheres que, graças a Deus, estamos bem. Cuidamos da saúde, não só física, mas mental e emocional. Um número não pode nos definir, então essa é a ideia. Eu não deixo de viver nada do que eu quero por conta da minha idade."

Leia mais em: Helena Fernandes presta homenagem a Eduardo Galvão em dia que faria aniversário: 'Certeza'

VEJA FOTOS DA GRAVAÇÃO DO VÍDEO ESPECIAL DE CAMPANHA CONTRA O ETARISMO: