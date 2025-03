Yuri Lima fala sobre sonho de ser pai após nascimento de Nala, sua filha com Iza

Yuri Lima abriu o coração ao comentar sobre sua relação com a cantora Iza e a pequena Nala, filha do casal: 'Sou um cara muito família'

O jogador de futebol Yuri Lima está vivendo uma das melhores fases de sua vida com a chegada de Nala, sua primeira filha com a cantora Iza. A bebê, de 5 meses atualmente, nasceu no dia 13 de outubro de 2024, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Em entrevista à 'Quem', o atleta abriu o coração ao falar sobre a relação com Iza e a herdeira. "Era sempre um sonho ser pai. Eu sou um cara muito família, eu amo. Agora estar com a minha própria família, com a IZA, com a minha filha... Para mim está sendo incrível cada momento. Estou aproveitando ao máximo a pequena", declarou ele.

Yuri Lima, que está longe dos campos após sua saída do Mirassol, contou que está aproveitando cada momento ao lado de Nala. "Eu faço tudo, sou um pai presente, um paizão. Procuro ajudar em tudo em casa. Eu fico mais com a Nala também, fico mais em casa. Para mim, esta fase está sendo maravilhosa", disse ele, por fim.

Na última semana, Iza e Yuri curtiram juntinhos o Carnaval 2025 na Sapucaí, no Rio de Janeiro. O casal foi flagrado abraçados e trocando carinhos em um camarote do local. Vale lembrar que os dois ficaram alguns meses separados durante a gravidez da cantora, após ela acusá-lo de traição.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

Filha de Iza e Yuri Lima rouba a cena ao surgir fantasiada

Recentemente, o jogador de futebol Yuri Lima encantou o público ao compartilhar algumas fotos inéditas da filha, Nala. A pequena, de 5 meses de vida, é fruto de sua união com a cantora Iza.

Por meio das redes sociais, o atleta publicou uma sequência de cliques da bebê registrados nos últimos tempos. Em uma das imagens, Nala aparece usando uma fantasia de pantera cor de rosa, com direito a uma tiara de orelhinhas na cabeça; confira o registro!

Leia também: Iza mostra nova foto fofíssima da filha Nala. Veja!