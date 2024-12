Wanessa Camargo celebra espera da irmã, filha de Zezé Di Camargo com Graciele

Fofos! Nas redes sociais, Wanessa Camargo celebrou a espera por Clara, irmã da cantora e filha de Zezé Di Camargo com Graciele Lacerda

Nesta sexta-feira, 20, Wanessa Camargo comemorou a espera de sua nova irmã, Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo, que está prestes a nascer. Por meio dos stories no Instagram, a cantora exibiu o momento especial ao lado do namorado, Dado Dolabella, do pai e da madrasta, enquanto brindavam à reta final da gestação.

"Celebramos a espera pela Clarinha, que está a caminho e já é muito amada por nós", declarou a artista, que surgiu feliz no vídeo publicado.

Confira os registros:

Wanessa Camargo celebra espera da irmã. Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo usa vestido de R$ 150 mil cravejado de cristais

Na última quarta-feira, 18, aconteceu a festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca, que contou com a presença de diversos famosos. Wanessa Camargo esteve presente no evento e apostou em um look para de luxuoso. A cantora usou um vestido tomara que caia preto e dourado repleto de brilho.

A peça foi desenvolvida por Rafael Carneiro, que contou que o vestido foi projetado para realçar as curvas femininas. "O vestido foi confeccionado em etapas, utilizando mais de mil cristais Swarovski e aplicações luxuosas, criando um efeito de joia perfeitamente moldada ao corpo. O degradê em tom dourado, escolhido estrategicamente, destacou tanto a pele quanto os cabelos loiros da cantora, intensificando a harmonia e o brilho do visual", contou ele para a Quem.

O vestido foi todo feito à mão e levou cerca de 20 dias para ficar pronto. O conceito do look foi idealizado pelo stylist Richard Jesue. "Eu amo deixar as mulheres mais bonitas, independentemente de classe ou biotipo, sejam elas anônimas ou famosas. Acredito que a moda precisa ser acessível a todas. Mas, para um evento desse porte, era indispensável investir em alta costura, e foi exatamente isso que fiz para Wanessa", disse ele.

