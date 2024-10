Virginia se emociona com semelhança entre o filho caçula e pai falecido: ‘Será?’

São parecidos? Virginia Fonseca comenta semelhança física entre o filho caçula, José Leonardo, e seu pai falecido, Mário Serrão

Na última quinta-feira, 17, Virginia Fonseca usou as redes sociais para falar sobre a semelhança entre seu filho caçula, José Leonardo, e seu falecido pai, Mário Serrão. Após a madrinha do bebê, Monyque Isabella Costa, opinar que os dois se parecem, a influenciadora digital se emocionou e levantou a questão entre os seguidores.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou uma captura de tela de uma conversa com Monyque que além de ser a madrinha do bebê, também é filha do cantor sertanejo Leonardo. Nas mensagens, ela contou que vê uma forte semelhança entre de José Leonardo e Mário Serrão, pai da influenciadora, que faleceu em 2021.

“Meu Deus! Ele tá a cara do seu pai, amiga”, Monyque declarou após ver um registro em que o recém-nascido aparece sério. Em resposta, Virginia se emocionou e pediu a opinião dos seguidores: “A Isabella tá encafifada que ele parece meu pai. Será gente?!!! Porque assim, eu acho que ele parece comigo”, disse a influenciadora digital.

Virginia Fonseca comenta semelhança entre o filho caçula e seu pai - Reprodução/Instagram

“Então grandes chances de parecer meu pai, sim”, Virginia completou com alguns emojis de carinhas de choro, emocionada com a possibilidade da semelhança física entre o filho caçula e seu pai. É importante mencionar que Mário Serrão faleceu após sofrer complicações de uma grave pneumonia aos 72 anos em setembro de 2021.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Em suas redes sociais, Virginia costuma falar sobre a saudade do pai: “Provavelmente já tenho algumas dessas fotos já postadas aqui, mas infelizmente não tenho fotos novas com você, pai. Você se foi há quase 2 anos e me deixou um vazio enorme!! Hoje mais que todos os dias, gostaria de te dar um beijo, um abraço, um presente”, ela declarou no Dia dos Pais.

Na ocasião, Virginia também mencionou a semelhança entre sua filha caçula, Maria Flor, que está prestes a completar dois anos: “Ah, todos falam que a Florzinha parece com você pai, ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas que comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando bebê, te amo!!”, ela se derreteu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

