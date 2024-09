Virginia Fonseca revela orgulho de atitude da filha mais velha: ‘Muito fofinha’

Virginia Fonseca revela que a filha mais velha iniciou uma nova jornada e se derrete ao compartilhar a evolução da herdeira

Na noite do último domingo, 22, Virginia Fonseca usou as redes sociais para celebrar uma nova conquista da filha mais velha, Maria Alice, de três anos. Em seu perfil, a influenciadora digital e apresentadora compartilhou que a pequena iniciou o processo de desmame da chupeta e tomou a iniciativa de jogar o item no lixo.

Nos stories de sua conta no Instagram, Virginia mostrou que a herdeira decidiu largar a ‘bubu’, como ela chama a chupeta: “Começamos o processo de tirar o bubu, vamos ver como vai ser”, ela declarou. No vídeo, a pequena aparece se dirigindo até o lixo e afirma que vai jogar o item fora para não ficar com os dentes tortos.

Na sequência, Virginia contou que fica com o ‘coração partido’ por ver a filha se desfazer da chupeta, mas sabe que é o melhor para ela e está orgulhosa pela evolução da herdeira: “Estou super orgulhosa da Mariazinha, achei muito fofinha. Tomara que ela passe pelo processo da melhor maneira possível!”, a influenciadora se derreteu pela menina.

“Meu coração tá partido, mas faz parte. Vai dar certo, que Deus abençoe”, Virginia celebrou a nova etapa com a primogênita. Vale destacar que além de Maria Alice, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de outras duas crianças, Maria Flor, que tem apenas um aninho, e José Leonardo, que chegou ao mundo há poucas semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Exclusivas Da Fama (@exclusivasdafama)

Os três herdeiros são frutos de seu relacionamento com Zé Felipe: “Sempre tive o sonho de casar e construir uma família. Hoje com 25 anos eu agradeço a Deus por ter realizado mais do que eu sonhava!! Sou casada com o homem da minha vida que me deu 3 anjos lindos, 2 princesas e 1 príncipe. Minhas Marias e meu José”, celebrou a chegada do caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca comemora marco impressionante na carreira:

Virginia Fonseca tem motivos de sobra para comemorar! Após celebrar a mudança para a nova mansão e o nascimento do terceiro herdeiro, a influenciadora digital e apresentadora acaba de conquistar um novo marco. No último domingo, 22, ela chegou ao número de 50 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.