Virginia Fonseca comemora marco impressionante na carreira: ‘50 milhões’

Em meio ao nascimento do terceiro filho, Virginia Fonseca comemora conquista e impressiona seguidores nas redes sociais

Virginia Fonseca tem motivos de sobra para comemorar! Após celebrar a mudança para a nova mansão e o nascimento do terceiro herdeiro, a influenciadora digital e apresentadora acaba de conquistar um novo marco. No último domingo, 22, ela chegou ao número de 50 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram.

Através dos stories de sua conta, Virginia não escondeu a emoção e declarou que estava sem palavras após a conquista em sua carreira: “50 milhões! Toda honra e glória a Deus. A minha ficha ainda não caiu. Calma, preciso de um tempo para vir aqui agradecer vocês com todo o meu coração”, a influenciadora escreveu.

Vale destacar que há poucos dias, Virginia revelou que já estava organizando uma festa para celebrar quando chegasse ao número de seguidores. Além disso, ela contou que estava desacreditada com a conquista: “É algo que só Deus explica MESMO, porque eu já me questionei mil vezes ‘por que eu?’ e continuo me questionando”, contou.

É importante destacar também que além de ser um fenômeno nas redes sociais, Virginia também migrou para as telinhas e tem feito sucesso no SBT. Nas noites dos sábados, ela comanda a atração ‘Sabadou com Virginia’, ao lado de convidados especiais e membros bastante conhecidos de sua família, como o marido, Zé Felipe e o sogro, Leonardo.

Inclusive, na noite do último sábado, 21, a influenciadora digital foi questionada sobre uma fofoca que a tirou do sério ao longo de sua carreira durante o programa. Virginia não escondeu o jogo e relembrou um boato envolvendo a gravidez de sua primeira filha com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, que tem três anos.

“Foi quando eu comecei meu relacionamento com o Zé e estava grávida, mas falaram que eu engravidei por causa de R$ 500 mil, que o Leonardo tinha me pago quinhentos mil reais para engravidar do Zé, porque ele era gay e precisava, mas queria provar que era homem”, a influenciadora digital relembrou o boato que irritou a família.

