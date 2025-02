Virginia Fonseca exibe momento fofura com José Leonardo

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca exibiu um momento para lá de fofo com o filho José Leonardo, de cinco meses. Confira!

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está em Dubai para uma viagem de trabalho, mas sempre arruma uma maneira de matar a saudade dos filhos Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe.

Nesta quinta-feira, 20, a famosa mostrou o momento em que fez uma chamada de vídeo com o filho caçula. Na imagem, José Leonardo surgiu sorrindo para a câmera, reconhecendo a mamãe.

"Goido da mãe", escreveu Virginia.

Crise no casamento

O cantor Zé Felipe resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na segunda-feira, 17, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ele e a esposa, Virginia Fonseca, já haviam tido alguma crise feia na relação.

"Já tiveram alguma crise feia, que chegaram a pensar em se separar?", perguntou a pessoa. O cantor, então, contou que recentemente eles se desentenderam e ele foi dormir no sofá. "Essa ninguém sabe. A gente separou, ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, véi, agora. Não foi, amor?", contou ele.

"Foi, dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro", completou Virginia. "É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também, não. Eu estava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos", garantiu o artista, que completou: "O que Deus une ninguém separa".

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber se o casal pretende aumentar a família. Os dois já são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses. "Deixa nós aproveitar um pouquinho, galera", respondeu Zé. "Não vem", disse Virginia, garantindo que não pretende ter mais filhos.

