Virginia Fonseca surge em momento romântico com Zé Felipe: 'De boa'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca posou em momento romântico ao lado do marido Zé Felipe durante viagem para Dubai

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está em uma viagem a trabalho para Dubai ao lado do marido Zé Felipe. Nesta quinta-feira, 20, a famosa publicou diversas fotos em que aparece curtindo um passeio de barco com o amado.

Nas imagens, o casal surgiu sorridente e até trocou um beijo apaixonado. "A nossa praia é amar, beijar, ficar de boa frente ao mar", escreveu ela.

Virginia e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses.

Resultado da cirurgia

Na quarta-feira, 19, Virginia Fonseca movimentou a web ao publicar novas fotos nas redes sociais. Caprichando nas poses, a apresentadora do Sabadou, no SBT, exibiu o resultado da cirurgia de mastopexia realizada no início do ano.

"De uma campanha especial", escreveu Virginia na legenda da publicação, em que surgiu com um blazer decotado e um vestido vermelho.

E nos comentários, os fãs ficaram encantados com a beleza da famosa. "Que gata, maravilhosa", ressaltou uma seguidora. "Ela está sempre bonita", disse outra. "Apaixonada nessa mulher", declarou mais uma.

Para recordar, em janeiro deste ano, Virginia Fonseca passou um tempo afastada das redes sociais e muitos internautas questionaram o motivo. Quando voltou a aparecer na web, a influencer contou que realizou dois procedimentos estéticos: a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia.

O cantor Zé Felipe resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram na segunda-feira, 17, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ele e a esposa, Virginia Fonseca, já haviam tido alguma crise feia na relação.

