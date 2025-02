Zé Felipe expõe crise no casamento com Virginia Fonseca: 'Essa ninguém sabe'

O cantor Zé Felipe resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, 17, e falou sobre sua relação com Virginia

O cantor Zé Felipe resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta segunda-feira, 17, para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber se ele e a esposa, Virginia Fonseca, já haviam tido alguma crise feia na relação.

"Já tiveram alguma crise feia, que chegaram a pensar em se separar?", perguntou a pessoa. O cantor, então, contou que recentemente eles se desentenderam e ele foi dormir no sofá. "Essa ninguém sabe. A gente separou, ficamos uns seis dias largados, mas voltamos mais apaixonados e amando. Ficamos seis dias largados, véi, agora. Não foi, amor?", contou ele.

"Foi, dormindo no sofá e tudo mais. A gente ficava de boa o dia inteiro", completou Virginia. "É, mas resenha bem pouca e não olhava na cara um do outro também, não. Eu tava dormindo no sofá, mas voltamos mais fortes e unidos", garantiu o artista, que completou: "O que Deus une ninguém separa".

Storie de Zé Felipe (Reprodução/Instagram)

Mais filhos?

Ainda durante a interação, outro internauta quis saber se o casal pretende aumentar a família. Os dois já são pais de Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de cinco meses. "Deixa nós aproveitar um pouquinho, galera", respondeu Zé. "Não vem", disse Virginia, garantindo que não pretende ter mais filhos.

"Eu falei para ela que eu acho que daqui uns cinco, dez anos vai sentir falta de neném. Mas por agora não", completou o artista. "Eu, com as crianças com 15 anos, resolver ter filho? Neném? Pode internar. A Maria Alice com 15 anos e eu tendo neném? Tem que ser muito biruta", concluiu a digital influencer.

Além disso, o casal também confirmou os planos de se casar na igreja. "Nós vamos casar na igreja ano que vem", disse Zé Felipe. "Não sei não", interrompeu Virginia. "Ela falou que eu não fiz questão", afirmou o cantor.

"Eu estava organizando para a gente casar, estava vendo tudo para a gente casar na igreja. Tudo que eu falava com ele, ele tipo assim [nem aí]. Falei 'quer saber? Se você está assim, também vou ficar assim'. Aí agora ele veio com papo de que quer casar na igreja, mas agora quem não quer sou eu", concluiu Virginia.

