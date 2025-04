Bruna Biancardi mostra nova atitude da filha Mavie: 'Querendo'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi mostrou uma nova atitude fofa da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 23, a digital influencer mostrou um momento fofíssimo da filha Mavie, de um ano, fruto de seu relacionamento com Neymar.

No vídeo, a pequena surgiu com um look todo rosa tentando colocar um chinelo da mãe. Após conseguir, Mavie saiu andando desengonçada com o sapato bem maior do que ela.

"Querendo usar meus sapatos já", se divertiu a mamãe coruja. Atualmente, Neymar e Bruna estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

O jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Críticas

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao responder um internauta que criticou o tema de sua decoração de Páscoa. Ela reuniu a família em um almoço especial durante o feriadão e uma pessoa ficou incomodada por ela decorar o evento com coelhos.

“Mas a Páscoa não tem nada a ver com coelhos, amiga”, disse o internauta, referindo-se à data com simbolismo religioso para os cristãos. Então, Bruna rebateu e explicou o motivo para ter colocado coelhos na decoração.

"Entendo que cada um tenha sua visão, mas aqui em casa celebramos a Páscoa com leveza e alegria, especialmente pensando na minha filha pequena, que ama coelhinhos e essa magia toda. A decoração foi pensada com carinho para criar boas memórias para ela e para as crianças que estavam aqui, sem qualquer intenção negativa. Espero que, mesmo com opiniões diferentes, a gente consiga respeitar o espaço e o momento do outro", disse ela.

Recentemente, o jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, Bruna Biancardi, reuniram a família e os amigos para um almoço antecipado de Páscoa na sexta-feira, 18. O evento sofisticado contou com decoração inspirada no coelhinho da Páscoa e contou com um momento religioso.

