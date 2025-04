Niina Secrets anuncia que está grávida pela primeira vez: ‘Um momento incrível’

A influenciadora digital Niina Secrets revela sua primeira gravidez por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 23

Na noite desta quarta-feira, a influenciadora digital Niina Secrets, de 30 anos, anunciou em um vídeo nas redes sociais que está grávida de seu primeiro filho. A empresária espera o bebê do videomaker Guilherme Santos de Oliveira, com quem é casada desde 2018.

“Baby SECRETS a caminho. Siim, estou grávida! Não via a hora de contar pra vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida” , escreveu ela, empolgada, na publicação.

Muitos seguidores expressaram sua felicidade pela empresária. “Que lindo! Parabéns”, comentou uma internauta. Outra usuária escreveu: “Que maravilhosa”.

Famosos também se manifestaram para parabenizá-la, como a atriz Camila Queiroz, que escreveu: “Niiiiinaaaa. Que alegria!! Parabenssssss”. A influencer digital Nah Cardoso também deixou sua mensagem. “Me arrepiei todinhaaaaa!!!!! O momento veioooooo! Ai, feliz por vocês, seus lindoss”.

Confira o vídeo em que Niina Secrets anuncia a gravidez:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NinaSecrets (@niinasecrets)

4 meses de gravidez de Carol Peixinho

A influencer e empresária Carol Peixinho encantou seus seguidores ao celebrar os 4 meses de gestação neste domingo, 20. Ela compartilhou uma selfie com o barrigão à mostra enquanto usava biquíni branco ao lado do noivo, o cantor Thiaguinho.

Na legenda do post, ela disse: "4 meses que aqui cresce o maior amor das nossas vidas! 4 meses da curva mais linda que já tive no meu corpo! 4 meses de um amor inexplicável e uma felicidade absurda que acorda e dorme grudada na gente! Obrigada nosso neném, por fazer a gente se sentir as pessoas mais completas desse mundo!".

Então, Thiaguinho fez questão de reagir publicamente ao post da amada. Nos comentários, ele disse: "Que palavras lindas… Disse tudo que meu coração sente também! Te amo e amo nossa família! Momento mais especial da vida!".

