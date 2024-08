Virginia se revolta após ser alvo de golpe envolvendo sua filha: “Absurdo”

Virginia Fonseca é alvo de golpe e criminosos se passam por ela e pela filha, Maria Alice, para extorquir seguidores; entenda o caso

Nesta terça-feira, 20, Virginia Fonseca usou as redes sociais para se manifestar após ser alvo de um golpe envolvendo sua filha, Maria Alice, de apenas três anos. Indignada, a influenciadora digital e apresentadora revelou que golpistas estão se passando por ela e pela herdeira para oferecer dinheiro e extorquir dados de seus seguidores.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou um vídeo que está circulando nas redes sociais. No registro, ela aparece deitada ao lado da filha, desejando um bom dia aos seguidores. No entanto, golpistas manipularam digitalmente o vídeo e utilizaram inteligência artificial para distorcer as palavras da influenciadora.

O que era para ser um simples vídeo de bom dia acabou sendo transformado pelos golpistas em uma mensagem fraudulenta: "Bom dia, estamos enviando mil para todos, né filha?", diz a falsa mensagem atribuída à influenciadora e a filha. Na sequência, uma mulher afirma ter participado de um suposto programa da influenciadora e recebido mil reais.

“Eu e a Maria estamos enviando agora para vocês, participem muito e podem ir sem medo”, os golpistas escreveram na legenda de uma das publicações. Em seu perfil oficial, Virginia afirmou que o vídeo é falso e se mostrou indignada com a situação: “Gente, olha isso que absurdo! Namoral, é golpe. Vamos denunciar por favor”, ela pediu.

Virginia Fonseca faz alerta sobre golpe nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Virginia é alvo de golpes nas redes sociais. Há alguns meses, a influenciadora digital compartilhou um vídeo em que um internauta relatava a tentativa de golpe sofrida por sua mãe, na qual os criminosos tentaram obter dados pessoais usando uma gravação de voz falsa parecida com a do vídeo.

"Minha mãe recebeu um áudio da 'Virginia'", ironizou o internauta no vídeo. Na conversa, o golpista se passando pela influencer, com o uso de inteligência artificial, dizia que daria R$ 1 mil em decorrência do faturamento milionário da empresa dela. No entanto, Virginia denunciou quea ação era apenas mais uma tentativa de captar dados pessoais, como o CPF.

