Zé Felipe sai em defesa de Virginia após José Leonardo surgir com chupeta

O cantor Zé Felipe se pronunciou após um médico criticar Virginia por entregar chupeta ao filho recém-nascido: 'Dobra tudo'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para fazer um breve desabafo a respeito de alguns ataques que a esposa, Virginia Fonseca, tem recebido nos últimos dias. Em seu Instagram oficial, o artista se pronunciou após um médico pediatra criticar escolhas da influenciadora com o filho recém-nascido do casal.

A declaração do profissional de saúde em questão viralizou nas redes sociais logo após Virginia mostrar vídeos de José Leonardo com chupeta. Na ocasião, o médico lamentou a atitude da apresentadora do SBT e a chamou de 'desinfluencer'.

Zé Felipe, por sua vez, não ficou quieto e decidiu responder às críticas do homem. Sem paciência, o filho do cantor Leonardo saiu em defesa da companheira e deixou um recado bem direto ao médico que criticou Virginia Fonseca nas redes sociais.

"Brigar com ninguém, nunca briguei. Sempre respondi, mas estou relevando muitas coisas. Acho que é amadurecimento e evolução. Cada dia tem que estar melhor, aprender mais, e não cometer os mesmos erros. Mas de vez em quando você precisa 'desevoluir' para desabafar", iniciou o artista.

"Apareceu um doutor aí falando coisa que me chateou. Doutor, seguinte… pega seu diploma, consultório, jaleco, estetoscópio, radiografia, pós-graduação, dobra tudo, bem dobrado…", completou Zé Felipe. Após o desabafo, diversos internautas deram razão ao cantor.

"Ele está certo. Cada um cuida do filho como achar melhor. Chupeta sempre existiu e sempre irá existir", declarou uma seguidora. "Não interessa se concordamos ou não, os filhos são deles. Faço o que eu achar melhor com os meus e eles fazem o que acham melhor com os deles", disse outra. "Ele está certíssimo, o filho é dela, as regras são ela quem faz", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de José Leonardo, que chegou ao mundo no domingo, 8, Zé Felipe e Virginia Fonseca também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, que está prestes a completar 2.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Equipe de Virginia Fonseca esclarece diagnóstico após internação

A influenciadora digital Virginia Fonseca passou por um grande susto na noite de quarta-feira, 11, ao se deparar com uma forte reação alérgica em seu corpo. A famosa, que já havia recebido alta após dar à luz José Leonardo, precisou retornar ao hospital devido a crise.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de Virginia afirmou que, de acordo com o médico da influenciadora, ela provavelmente teve uma farmacodermia. A reação é provocada por medicamentos usados em pós-operatório.

O diagnóstico em questão causa erupções cutâneas na pele, que desaparecem quando a medicação é retirada. Em seus stories no Instagram, a apresentadora do SBT chegou a compartilhar com o público alguns registros da alergia em seu corpo; confira mais detalhes!