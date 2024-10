Virginia encanta ao mostrar 'carinhas' do filho; veja as reações do bebê

Faltando poucos dias para José Leonardo completar um mês de vida, Virginia encanta ao mostrar reações do bebê; veja que fofura

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, está prestes a completar um mês de vida daqui uns dias e, nesta quarta-feira, 02, a influenciadora digital encantou ao exibir algumas "carinhas" que o herdeiro caçula faz quando conversam com ele ou quando está dormindo.

Usando um look amarelo com estampa quadriculada, o pequeno deu um show de fofura e chamou a atenção com suas reações enquanto o pai conversava com ele. Depois da interação com Zé Felipe, o bebê dormiu no colo do mãe e esbanjou ainda mais fofura com suas bochechas.

"Bonitinho demais", escreveu a empresária. "Eu não posso ver essa fofura sozinha", postou Virginia Fonseca o momento da soneca do pequeno.

Ainda nos últimos dias, quem encantou com seu charme e personalidade foi a primogênita, Maria Alice, de três anos, que surpreendeu com mais uma de suas fantasias. A do meio, Maria Flor, que completará dois anos ainda este mês, teve o convite virtual e o tema de sua festa revelados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia fala de atitude 'infantil' de Zé Felipe com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca revelou que Zé Felipe apronta com as filhas. Nesta segunda-feira, 30, quando já tinham colocado as herdeiras, Maria Alice e Maria Flor, para dormirem em seus quartos, a empresária contou que o cantor queria fazer uma brincadeira com a mais nova.

A apresentadora do SBT então comentou sobre o esposo ser "infantil" e querer fazer algumas "pegadinhas" com as meninas no horário que é para dormir. Virginia Fonseca contou que Zé Felipe queria assustar Maria Flor pela babá eletrônica. Saiba mais aqui.