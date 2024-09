João Guilherme reage à chegada do terceiro filho de Virginia e Zé Felipe: ‘Explodir’

Tio babão! João Guilherme surpreende ao comentar publicamente sobre a chegada de mais um herdeiro de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo

Na última terça-feira, 10, João Guilherme surpreendeu ao comentar sobre a chegada do terceiro filho de seu irmão mais velho, o cantor Zé Felipe, e sua cunhada, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Em suas redes sociais, o ator mostrou que é verdadeiro um tio babão e se derreteu ao ver uma foto do recém-nascido com as sobrinhas.

Em seu perfil no Instagram, Virginia compartilhou um novo álbum de fotos de um dos encontros dos filhos, Maria Alice, de três aninhos, Maria Flor, de apenas um, e o recém-nascido, José Leonardo. Nos registros, as meninas aparecem segurando o bebezinho no colo, enquanto os três combinam os looks ainda na maternidade.

“Foi aberta a temporada de vestir todos os 3 iguais. As duas tão vivendo para ver o José kkkk bonitinhas demais!! É muuuuuiiito amor envolvido. Que Deus abençoe sempre. Ps: se o José continuar manso assim, vai sofrer na mão dessas 2 viu?! Kkkkk ouuuu vai ser muuuito mimado né?! De 2, 1”, Virginia legendou a publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Nos comentários, João Guilherme mostrou seu lado tio babão e comemorou a chegada do pequeno: “Meu senhor Jesus vou explodir de tanta fofura”, ele se derreteu pelas crianças. Vale lembrar que até o momento, o ator ainda não conseguiu encontrar um tempinho na agenda para visitar os sobrinhos, mas já demonstrou diversas vezes seu carinho.

Vale lembrar que quando Virginia revelou a gravidez através de uma publicação em seu perfil no Instagram, também recebeu um comentário emocionado de João: "Pqp. Amo vocês. Se for menina que seja outra Maria por favor. Vai ser o império das Maria. A minha quero Maria também vamos vê se a futura mãe deixa", ele brincou.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, João também comentou sobre a novidade em sua família: “Que coisa doida eu tenho só 21 anos e agora sou tio de seis crianças”, disse o ator, um dos seis herdeiros do cantor sertanejo Leonardo, que agora também tem seis netinhos, frutos de diferentes relacionamentos dos filhos.

Quem são os netos de Leonardo?

No último domingo, 8, Leonardo celebrou a chegada do mais novo membro da família, que inclusive foi nomeado em uma homenagem: José Leonardo. Com o nascimento do filho caçula de Zé Felipe e de Virginia Fonseca, o cantor sertanejo agora é avô pela sexta vez. Que tal relembrar quem são todos os netinhos do artista?

Leonardo é pai de Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Costa, Zé Felipe, Matheus Vargas e João Guilherme, totalizando seis filhos, todos frutos de diferentes relacionamentos. No entanto, nem todos os herdeiros já aumentaram a família. Apenas três deles são responsáveis pelas crianças que carregam o sobrenome Costa; confira aqui!