Viih Tube se justifica após post de Eliezer gerar crítica entre médicos

Prestes a completar 9 meses de gestação, o influenciador lamentou ausência de dilatação de Viih Tube; o casal espera seu segundo filho, Ravi

A influenciadora Viih Tube foi às redes sociais nesta quarta-feira, 06, e publicou um desabafo após uma publicação de Eliezer gerar críticas de profissionais da área da saúde. Nesta semana, o influenciador lamentou o fato da mulher não estar com dilatação após entrar no nono mês de gestação.

Após a publicação, médicos criticaram o post, já que não é esperado que uma grávida apresente esse tipo de condição neste período da gestação. A ex-BBB então partiu em defesa do amado e falou: "O Eli, ele entende, mas não tudo. Ele não falou por mal, falou do jeitinho dele, mas é importante que o seu acompanhante saiba das coisas e tudo o que eu quero que ele saiba, ele sabe. Ele fez curso comigo e tá tão preparado quanto eu. Até chegar o trabalho de parto, ele não sabe muito, porque ele está ansioso e eu preferi assim", explicou ela.

Viih Tube então disse que realmente sabe que está tudo normal e ela não deveria apresentar dilatação:

"Não é esperado dilatação com 37 semanas. Mamães que estão com esse tempo e não tem, tá tudo bem, normal. Inclusive, você não tem que fazer exame de toque se você não quiser, mas eu quis fazer. Eu tô super informada de tudo, podem me perguntar tudo que eu sei responder. Quando ele postou, foi o jeitinho dele de falar. Você provavelmente não terá dilatação até entrar em trabalho de parto. Tem mulheres que tem, mas não quer dizer nada", declarou ela.

O casal que já é pai da Lua di Felice, de um ano, está à espera de seu segundo filho, Ravi, que deve nascer até o final de novembro.

Eliezer mostra ansiedade de Viih Tube para dar à luz

Nesta terça-feira, 5, o influenciador mostrou a preparação da companheira para o parto do pequeno. Ela já está tendo contrações iniciais e o pequeno pode vir ao mundo a qualquer momento.

No vídeo compartilhado no Instagram, Eliezer mostra o momento em que entra no quarto e encontra a gestante fazendo agachamentos. "O dia inteiro... Se existe uma mulher nessa vida que queira parir, essa mulher se chama Vitória Di Felice Morais. Bolinha (afirmou se referindo a bola de pilates que ela usa), a novelinha dela... faz isso o dia inteiro", disse ele, que riu do momento.