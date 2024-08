Viih Tube se impressiona com o tamanho da barriga em gravidez

Esperando seu segundo filho, Ravi, Viih Tube impressionou seus seguidores ao compartilhar o tamanho que está sua barriga

Viih Tube está à espera do segundo filho, o Ravi, fruto do casamento com Eliezer e surpreendeu seus seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma foto mostrando a barriga e se impressionou com o tamanho dela. Vale lembrar que a influenciadora já é mãe de Lua, de um ano.

"O bucho, entramos em 25 semanas", escreveu a ex-BBB ao compartilhar a foto, na qual ela usa um cropped e exibe a barriga saliente.

Foto: Reprodução / Instagram

Recentemente, o marido da ex-BBB também compartilhou a evolução do barrigão da amada em seu Instagram:“Toque aqui para embuchar”, brincou o ex-BBB com uma foto de Viih Tube quando a barriga de gravidez ainda não era visível.

“7 meses e contando…”, escreveu ele em uma foto mais recente da esposa, onde a barriga já está maior.“Sabe o que eu tava pensando… a Viih ficou 2 anos grávida da Lua e parece que só tem 2 meses que tá grávida do Ravi. E ele já está quase nascendo”, refletiu ele.

“Acho que é porque na gestação da Lua a gente não saia de casa, como não sabíamos como era, a gente ficava com ‘medo’, sei lá. Agora a rotina é outra, principalmente porque tem a Lua”.

Viih Tube comenta sobre diferença de idade com Eliezer

Nesta quarta-feira, 7, a digital influencer comentou sobre a diferença de idade com o marido. A famosa está prestes a fazer 24 anos, enquanto Eliezer tem 34. Em seu Instagram Stories, Viih comentou que Eli não entende nada das tendências da web."Eu e Eli temos dez anos de diferença, aí essa coisa de trends ele não entende nada", disse.

Em seguida, ela brincou com o amado. "Amor, vamos falar sobre trends? Você é uma pessoa muito boa em trends", disse ela. "Excelente, sei de todas. Estou em todas", respondeu ele. "Gente, o Eli não entende nenhuma trend, principalmente do aplicativo vizinho (TikTok). Quando eu falo: 'Olha esse vídeo, que legal', ele fala: 'Hein?'", contou ela. Para concluir, Viih revelou que Eliezer já enfrenta perrengues com a modernidade.