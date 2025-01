Viih Tube se emociona ao ver Ravi sorrindo: 'Tão guerreiro'

A digital influencer Viih Tube mostrou em suas redes sociais um vídeo do filho Ravi, de dois meses, sorrindo e se emocionou ao ver a cena

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, ela é mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses.

Nesta segunda-feira, 20, a digital influencer flagrou o filho caçula sorrindo e fazendo graça no berço. Em seu Instagram Stories, a famosa contou que se emocionou com a cena.

"Enchi meu olho de lágrima vendo ele tão feliz, com tanta saúde, tão guerreiro. Obrigada, meu Deus", escreveu ela.

Ravi chegou a ficar 20 dias internado na UTI por conta de uma enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

Método contraceptivo

Ao que parece, Viih Tube não deseja ter mais filhos, pelo menos por enquanto. Casada com Eliezer, ela já é mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de dois meses. Nesta segunda-feira, 20, a digital influencer compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que aparece no carro, após o procedimento.

"Coloquei o DIU. Não avisei vocês porque eu não sabia se iria sobreviver, eu não sabia se eu iria arregar no meio porque eu fui colocar no consultório normal, não anestesiei. Muitas mulheres escolhem anestesiar no hospital, mas eu estou tão assim com hospital porque meu parto está muito recente, o Ravi ficou 20 dias internado, aí eu não quis. Falei 'vamos na raça mesmo sem anestesia, eu vou aguentar'. Até porque o meu colo dilatou os 10 centímetros há pouco tempo no parto, então não estava tão duro e fechado. Foi super tranquilo", começou ela.

Em seguida, Viih afirmou que até então não estava sentindo muita dor. "Eu vou dar esse depoimento aqui porque quando eu fui pesquisar sobre DIU sem anestesia em consultório, eu só via coisas negativas. Eu não sei se foi tranquila por conta de eu ter a dilatação do parto há pouco tempo, mas eu acho que não. Eu acho que é de mulher para mulher mesmo, da sensibilidade do útero. Eu sempre fui uma mulher que nunca teve muita cólica. Desde que eu comecei a menstruar na vida, eu nunca tive muita cólica. A sensação que eu estou agora é uma coliquinha. Nenhum médico me falou isso, é coisa da minha cabeça, mas eu acho que mulheres que têm muita cólica podem ter muita cólica para colocar o DIU. Para mim foi super tranquilo. Eu estava com muito medo, mas no final foi mais medo do que dor. E óbvio que foi tranquilo colocar DIU porque foi com meu ginecologista e obstetra, que é o melhor do mundo e super delicado e cuidadoso. Ele foi me explicando cada passo e falando qual a sensação que eu teria, deixando assim menos medo de sentir algo e não ser normal".

