Que coisa linda! A influenciadora digital Viih Tube ficou emocionada ao ver a primogênita, Lua, a chamar de 'mamãe' sem errar

Que amor! Nesta quinta-feira, 7, Viih Tube surgiu encantada nas redes sociais ao compartilhar um novo registro do crescimento de sua primeira filha com Eliezer, a pequena Lua. Por meio dos Stories no Instagram, a mamãe coruja mostrou que a primogênita já sabe falar 'mamãe' sem errar.

"Olha para mim, você está falando mamãe? Não acredito. Antes falava mamã, oh meu Deus do céu! Está crescendo muito rápido", disse ela enquanto brincava com Lua na brinquedoteca de sua casa.

Perto de completar 37 semanas de gestação, Viih Tube usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores suas expectativas para o nascimento do filho, Ravi, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Embora a influenciadora só complete 40 semanas de gravidez em 21 de novembro, ela acredita que o parto possa ocorrer antes, na primeira semana do mês.

"Agora mudei a sensação, não acho mais que ele vem dia 4 ou 5, agora estou com a data do dia 8 na cabeça e esse número não sai, que coisa estranha, vamos ver se é maluquice ou não", disse ela, que também é mãe da pequena Lua Di Felice, de um ano e meio.

Viih Tube rebola para tentar induzir o parto

Viih Tube está na reta final de sua segunda gestação. A digital influencer já é mãe de Lua, de um ano, fruto do seu relacionamento com Eliezer. Como a primeira filha veio ao mundo por meio de uma cesariana, a famosa está disposta a vivenciar a experiência do parto normal no nascimento do segundo filho, que se chamará Ravi.

Para isso, Viih tem feito muitos exercícios para tentar entrar em trabalho de parto. Na última segunda-feira, 4, ela compartilhou em sua conta no Instagram um vídeo em que colocou o barrigão para jogo enquanto dançava e rebolava.

"Ela sumiu, deve ter parido o Ravi. Eu sumida 24h tentando induzir meu parto em casa", escreveu ela no vídeo. E ainda reforçou a sua ansiedade na legenda. "Eu 24h do dia com todas as minhas forças. Gente, quero parir".