Viih Tube posta nova foto de Ravi e homenageia Eliezer

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou uma nova foto do filho Ravi, de um mês, e aproveitou para homenagear Eliezer. Veja!

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores. Casada com Eliezer, a digital influencer é mãe de Lua, de um ano, e de Ravi, de um mês.

Nesta quarta-feira, 8, a famosa usou o seu Instagram Stories para mostrar uma nova foto do filho caçula e também aproveitou para fazer uma homenagem ao marido.

Isso porque na imagem publicada por Viih Tube, o pequeno Ravi aparece usando um body com a frase "Eu tenho o melhor pai do mundo", escrita.

Fofura em dose dupla

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube, de 25 anos, compartilhou um registro divertido da filha Lua Di Felice, de um ano, na tarde de terça-feira, 7. Isso porque a jovem publicou o momento em que a primogênita, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer Netto, brinca com Cris, de três anos, filho da influenciadora digital e empresária Bianca Andrade e do apresentador Fred Bruno.

No registro, Lua aparece sorridente enquanto brinca de jogo da memória com o menino. Na publicação feita por meio dos stories do perfil de Viih Tube no Instagram é possível ver as crianças e as babás. "Patinho, patinho", apontou Cris enquanto encontrava figuras iguais.

Na legenda do vídeo, Viih detalhou que essa é a segunda vez que eles brincam juntos: "Amiga, segundo dia que nossos nenéns passam a tarde enquanto a gente trabalha". E complementou: "A Lua já está: 'Mamãe, cadê o quis?'", disse.

Em junho, Viih Tube compartilhou registros da aula de música da filha, Lua Di Felice Na ocasião, quem estava acompanhando a pequena no aprendizado era Cris. As famílias são vizinhas no mesmo condomínio em São Paulo.

"Amiga, para deixar seu coração quentinho enquanto trabalha aí Bianca. Eles na aulinha", disse Viih para a empresária enquanto mostrava a dupla.

