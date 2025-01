Andreia Horta encanta ao mostrar nova foto da filha, Yolanda

Andreia Horta explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha recém-nascida nos braços

A atriz Andreia Horta explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com sua filha, Yolanda, de 1 mês, fruto do relacionamento com o ator Ravel Andrade. Nesta quarta-feira, 8, a estrela surgiu com a herdeira nos braços em um momento tranquilo do dia.

Na imagem, a bebê apareceu dormindo tranquila no colo da mãe. Inclusive, as duas usavam looks combinando. A bebê estava com um body com estampa de tigre, enquanto a mãe usava um vestido com estampa de onça.

“Natural natureza total”, disse ela na legenda. Yolanda nasceu no dia 30 de novembro de 2024.

Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. "Aqui, o tempo mais bonito a maior alegria de nossas vidas dentro do amor vem chegando a nossa filha!", escreveu ela na legenda da publicação.

Ao longo da gravidez, a atriz continuou trabalhando e fez algumas aparições públicas com o barrigão à mostra. Recentemente, em seu Instagram oficial, Andreia publicou uma foto do casal em um ensaio de gestante.

Andreia Horta com a filha, Yolanda

Ravel Andrade se declara para Andreia Horta

Nesta semana, o ator Ravel Andrade fez uma declaração de amor para Andreia Horta nas redes sociais. Ele falou sobre a alegria de partilhar a vida com ela.

"Hoje festejo nosso amor. Você, Andréia! Meu amor! Jóia do chá. Flecha de ouro! O olhar mais bonito que eu já encontrei e encontro todos os dias. A presença que me encanta, que me faz feliz. Hoje é nosso dia e o amor que nos rege caminha feliz, acorda sorrindo, codo a codo e existe da forma mais forte e pura, eu você e nossa filha. Companheira das aventuras mais alucinantes, quero mais do nosso amor, do nosso afeto, do nosso cuidado, do nosso jeito. Que nossas árvores continuem crescendo e dando os frutos mais deliciosos!! Te amo amor da minha vida! Viva 3 anos, viva nossa Yolanda!", disse ele.