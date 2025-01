Tá crescendo! Manu Gavassi exibe o barrigão de grávida em nova aparição

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais

A cantora e ex-BBB Manu Gavassi encantou os internautas ao exibir a barriga de grávida em uma nova aparição nas redes sociais. O noivo dela, o ator Julio Reis, compartilhou na noite desta quarta-feira, 8, uma homenagem de aniversário atrasada à amada, que completou 32 anos no último dia 4. Ele se declarou e publicou cliques inéditos em que ela aparece exibindo a barriga da primeira gestação.

Para celebrar a data especial, Julio compartilhou alguns momentos vividos ao lado da amada. Entre as fotos, Manu aparece curtindo passeios ao ar livre e também sua festa de aniversário. Pelos registros, é possível notar que a barriga da cantora já está bem crescida.

Na legenda, ele escreveu: "Tudo que é vida cresce, e você expande em cada pulsar. Te celebro e admiro em cada instante de nossas vidas, ora mais calma, ora mais colérica, mas sempre com você e toda tua permanência no que se é, com permissão para se reconstruir diariamente no afeto e no amor pela vida, no ímpeto da lua e na racionalidade do teu sol aprendi com você o que é sonhar a dois, e que o caminho pra materializar o abstrato é a escuta e vontade", iniciou.

"Hoje, contamos o tempo para virarmos três, e esses sonhos se expandirem para além do que somos e podemos controlar, uma certeza que não se toca, mas se sente, com o corpo e coração. Te amo mais do que minha alma poderia gritar, com toda força do nosso encontro. Você é o melhor bom dia de todos os dias, é a minha saudade da manhã até quando juntos, é a imensidão onde mergulho sem medo, é a mão que afaga e as palavras que sabem enxergar, é a força que move, você é meu amor. Viva você, a sua existência, e todos os desdobramentos dela em nossas vidas", encerrou ele.

Veja as fotos: